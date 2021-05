El PP exige a Ximo Puig que publique las cifras reales de fallecidos por covid

En una semana la Conselleria de Sanidad ha “regularizado” 50 fallecidos por covid en la Comunitat Valenciana. Son personas que murieron entre diciembre y abril y que hasta ahora no habían sido incluidas en el registro. El pasado lunes el departamento que dirige Ana Barceló comenzó a incluir en sus notas de prensa un desglose que especificaba a qué mes correspondía el fallecido.

La Conselleria de Sanidad comenzó el lunes a incluir fallecidos de meses anteriores

Desde entonces, todos los días se han añadido decesos producidos en la tercera ola, la más letal de la pandemia en la Comunitat Valenciana. 19 corresponden al mes de enero, 23 al de febrero, 3 a marzo, 1 de abril y 4 de diciembre.

Desde principios de año hubo días en los que los decesos se acercaban al centenar, pero nunca se superaban los tres dígitos. Desde el PP, se levantaron las alarmas, «las cifras están cocinadas», avisaron, hasta que ese límite se superó, tanto que el 27 enero se comunicaron 128 fallecidos.

Ahora, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha exigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, una regularización inmediata de los datos de los fallecidos por coronavirus en el primer trimestre y que deje de darlos con “cuentagotas” para maquillar las cifras.

Zaplana se ha referido a la última actualización la Conselleria de Sanidad. Se comunicaron cinco fallecimientos, dos corresponden al pasado mes de enero y tres de febrero. “¿Cómo es posible esto?, ¿por qué no dan las cifras totales de una vez y no con cuentagotas?, ¿qué tienen que ocultar?”.

Ha sido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el que ha dado la primera explicación pública sobre esta asunto. Ha asegurado que no hay ninguna intervención política, sino que son ofrecidas por los servicios técnicos de la Conselleria de Sanidad y ha expresado su confianza más absoluta por los funcionarios de la Generalitat.

Ha remarcado que durante muchos meses hemos estado denunciando que los datos sobre la incidencia del coronavirus que ofrecía la Conselleria no eran reales. Se han ocultado datos durante las distintas olas, pero fundamentalmente en la tercera oleada, en los meses de enero y febrero, cuando los datos eran peores, no ofreciendo información a los municipios. “Ahora sabemos el motivo de tanta falta de transparencia: Sanidad quería ocultar datos para maquillar las cifras de fallecidos y no superar la cifra de cien fallecidos diarios”.

El portavoz popular ha calificado de “increíble que todavía hoy nos mientan y no sepamos cuántas personas han fallecido en los hospitales de la Comunitat Valenciana por coronavirus en el primer trimestre”.

Zaplana ha exigido a Puig transparencia. “Que saquen toda la información a la luz pública y que todos los ciudadanos sepamos cómo fueron esos días, qué personas fallecieron y se reconozca. La regularización en diferido que hace Sanidad es incomprensible. Además, no la adscribe a áreas de salud. Dicen que en enero fallecieron dos personas más, pero sin decirnos en qué departamento de salud”.

Por último, ha denunciado que no se ofrece información ni se facilita la documentación sobre el reparto de vacunas, se ningunea a los sindicatos del sector, a los colegios profesionales y a las sociedades científicas y se creado una empresa pública en el área de Torrevieja “de manera oscura”.