Les Corts piden al BOE que rectifique: “el origen de las bandas de música valencianas no es catalán”

El pleno de Les Corts ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno central que rectifique el real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado por el que se declara a las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial.

En concreto, se pide que se elimine del real decreto publicado el pasado 6 de mayo que “el origen de las bandas de música valencianas se debe a un movimiento mimético al de las agrupaciones catalanas (Clavé), movimiento que entró en Valencia vía Real Sociedad de Amigos del País”.

El acuerdo también traslada a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana y a todas las bandas de música de la Comunitat el apoyo de Les Corts y el reconocimiento a su origen propio, y a la gran labor social, educativa y cultural que realizan.

Se trata de una propuesta presentada por el PP, cuya diputada María José Catalá considera que esa redacción supone un “menosprecio a la historia” de las bandas valencianas, 31 de las cuales se fundaron antes que esas corales catalanas, y como valenciana y “como músico” no lo puede “digerir” unas frases que merecen un “desagravio”.

En la defensa de la propuesta, Catalá calificó de “ofensivo” y de “atropello absoluto” el texto publicado en el BOE e instó a socialistas y a Compromís a dejar de estar “escondiditos” y tener “las agallas” de defender una rectificación, pues desde el 6 de mayo han estado “tocando el violón”.

La diputada socialista Trini Castelló acusó a la diputada popular de estar “en campaña” desde hace tiempo y de no ser “más valenciana ni más valencianista” que ella; le replicó que el Ministerio de Cultura “no es el responsable” de ese texto; y pidió “no politizar” y atender a lo que defiende la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat.

El diputado de Compromís Jesús Pla defendió que las bandas de música no pueden ser “un arma que lanzarse a la cabeza” y no necesitan “reivindicarse contra nadie”; acusó al PP de hacer “partidismo” con ellas y una “defensa muy impostada de las señas de identidad”; y sostuvo que a las bandas de las defiende con “hechos” y no con “gestos”.

Desde Unides Podem, la diputada Naiara Davó manifestó que el valencianismo es un proyecto “en positivo, no a la contra, ni del catalanismo ni del españolismo”, como a su juicio lleva a cabo el PP.

La diputada de Ciudadanos Patricia García Guasp afirmó que no entendían la “necesidad de catalanizar el origen de nuestras sociedades musicales”, que tienen 200 años de historia, y la de Vox Míriam Turiel calificó de “agresión contra la cultura valenciana” que el BOE atribuya “un origen catalán” a las bandas valencianas.

Tres votaciones por unanimidad

El pleno de Les Corts ha aprobado esta mañana tres votaciones por unanimidad, una circunstancia que el propio presidente de Les Corts, Enric Morera, ha calificado de “inaudita”.

La primera ha sido la iniciativa parlamentaria del PSPV para que el Consell revise las deducciones autonómicas del IRPF para incluir las referidas a gastos en salud bucodental, en productos de oftalmología, en mascarillas e hidrogel, y en salud mental, y establecerá un paquete de ayudas para financiar gastos en estas áreas derivados de la covid-19.

La Generalitat establecerá una deducción máxima de 300 euros en gastos vinculados a salud bucodental y a salud mental, y de 200 en productos de oftalmología, como lentillas y cristales, y en mascarillas e hidrogel, para rentas que no superen los 25.000 euros en tributación individual y los 40.000 en conjunta, siempre que se presente factura y justificante de gasto.

La segunda ha sido la de las bandas de música y la última iniciativa la referente a los peajes. Toda la Cámara ha apoyado instar al Consell a que manifieste al Gobierno de España su posicionamiento contrario a la instauración de “peajes generalizados” que afecten al día a día de los valencianos, de forma que se consolide la “gratuidad total” de la AP-7.