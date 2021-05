Ribó critica a la portavoz popular por salir del pleno y ella responde: “Es complicado estar sentada ahí embarazada de seis meses”

En el Ayuntamiento de Valencia hay dos portavoces embarazadas. La socialista y vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, que ayer se ausentó del pleno porque comenzó a tener contracciones- sale de cuentas la próxima semana- y la popular María José Català que dará luz a finales de julio.

Sin embargo, el alcalde de Compromís, Joan Ribó, parece que aún no se ha acostumbrado a esta situación. En una de sus intervenciones echó en cara a Català que se hubiese ausentado del hemiciclo. “Me alegro de verla porque hace tiempo que no la veíamos por este pleno. Pensaba que se había marchado a Torrent. Estaba preocupado porque no sabía quién me iba a hacer la réplica”.

La popular, ya que parecía que el alcalde le había reclamado explicaciones le recordó que estaba embarazada de seis meses y que, igual él no lo podía entender, pero que le resultaba complicado estar sentada en “esa butaca” durante toda la mañana.

Es indignante que una mujer embarazada deba explicarse.



No podemos tolerar este tipo de ofensas machistas. @monicaoltra decía que Ribó es “el alcalde más feminista de España”. Más bien, todo lo contrario.👇🏼 pic.twitter.com/NedH2z2Y5h — María José Catalá (@mjosecatala) May 27, 2021

Català lamentó que Ribó hiciese gala de su feminismo y que, por el contrario realizase este tipo de comentarios. “La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, siempre ha dicho que usted el alcalde más feminista de España. Tengo serias dudas de que esto sea algo feminista” y añadió que “como usted ha decidido ofenderme, he tenido que defenderme”.

La popular recibió el apoyo en las redes sociales por su intervención y todavía está esperando a recibir una disculpa por el comentario.

Por su parte, la vicealcaldesa Sandra Gómez, anunciaba su retirada de la vida pública a pocos días de salir de cuentas.

Muchas gracias a todas/os los que os habéis interesado por mi❤️



Al final parece que mi hijo se ha puesto serio y le ha pedido a su mami que descanse un poco 🥲 y ha querido que hoy me dé ya por enterada. Así que ésta será mi última semana.



Gracias de verdad por vuestro interés. — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) May 27, 2021

Discrepancias en el equipo de Gobierno

El de ayer no fue un pleno fácil. El PP y el PSPV sumaron fuerzas para obligar a Ribó a desmontar el monolito de la plaza del Ayuntamiento de la ciudad en homenaje al 15-M. Se aprobó una moción impulsada por el PSPV para sustituirlo por una escultura que represente «la pluralidad y la diversidad de la ciudad».

El texto de los socialistas contó con el apoyo de Ciudadanos, la abstención del PP y el voto contrario de Vox y de su socio de gobierno, Compromís, que lamentó la «estrategia conjunta de PSOE, Vox, PP y Ciudadanos para retirar el homenaje a los movimientos sociales impulsado desde el gobierno municipal».