El edil de Compromís en Caudiel (Catellón) amenazado con tres balas a la entrada de su huerto

El edil de Compromís en Caudiel (Castellón), Thomas Laimgruber, ha denunciado en el puesto de la Guardia Civil el hallazgo de tres balas del calibre 38 en el acceso a su huerto de agricultura ecológica.

Así lo ha confirmado el concejal en su cuenta de Facebook: ”De 3 en 3. Si he entendido bien esto que me he encontrado en mi huerta esta mañana... entonces... una es para mí, otra para mi compañero y otra para mi hija de 8 años? ¿Es así, entonces? Para los que no me conozcáis: soy agricultora ecológica y formo parte de una lista municipal que se llama Caudiel Más Vivo Compromís. No tengo miedo de vosotros”.

Caudiel es una localidad de Castellón, situada en la comarca del Alto Palancia, que tiene 660 habitantes. El alcalde es el popular Antonio Martínez Fernández, que gobierna desde 2015.

El edil ha recibido la solidaridad de muchos vecinos y de la formación política, que ha condenado los hechos.