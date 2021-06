“Me noté un bulto en la axila a principios de verano. Tardaron cinco meses en decirme que era cáncer”

La pandemia provocó que durante 2020 hubiera una retraso en los diagnósticos del cáncer del 20 por ciento. Es el caso de Marisa, una joven enfermera valenciana que a principios del verano del año pasado se notó un bulto la axila. Estaba embarazada, así que acudía de forma regular a la matrona. Al comentárselo la primera vez, esta le dijo que lo mirarían bien en la siguiente consulta.

En la siguiente visita, al verlo, la matrona la remitió rápidamente al médico de cabecera, pero había un problema. En el ambulatorio nadie quería darle cita presencial. Marisa, por su formación sanitaria, sabía que era urgente que un médico la viera, por lo que insistió. Tanto que finalmente, y pese al enfado de su médica de atención primaria, le dieron cita presencial.

Ahí empezó su calvario. Un mes para que le hicieran una ecografía. Dos semanas más para una biopsia (por su embarazo no podían realizarle más pruebas), hasta que, finalmente, le diagnosticaron un melanoma con metástasis. Era el día 5 de noviembre, hacía cinco meses de que había avisado de su bulto. Su hijo había nacido el 26 de octubre.

“Lo pero fue que me comunicaron el diagnóstico estando sola, no podía estar con un acompañante, y fue muy duro”.

Marisa tuvo que regresar a casa de su madre. “Mi madre de repente se vio a su hija, con cáncer y un bebé recién nacido, en casa. Necesitábamos ayuda”. El oncólogo de Marisa le recomendó acudir a la sede de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Valencia (Calle Polo de Bernabé, 9), donde desde el principio le prestaron atención psicológica, no solo a ella, sino a su madre y a su hermana.

“Como soy enfermera, en mi casa cuando tiene alguna duda sanitaria me la preguntan a mi, me hacen más caso que a los médicos (bromea), y ahora no sabían a quién preguntar, a mi no querían decirme nada para no ponerme más nerviosa”.

En este punto Marisa, que es observada con cariño por su hermana, no puede evitar emocionarse. A veces duele más el sufrimiento de aquellos que nos quieren que el propio. Ella es la prueba.

“A ellas las ayudaron muchísimo, los psicólogos resolvieron todas sus dudas y las apoyaron. Y yo pude desahogarme”, cuenta Marisa.

A día de hoy, con varias metástasis ya curadas, está prácticamente recuperada, le están aplicando radiología para acabar con los últimos coletazos de la enfermedad.

“No hay que tenerle miedo al cáncer, se cura”

El presidente del Comité Técnico de la AECC, Antonio Llombart, ha explicado que el caso de Marisa no es aislado. Con la pandemia, se ha incrementado un 36 por ciento la cantidad de personas atendidas en la asociación con necesidades psicosociales, tal y como se recoge en el informe “Las caras del cáncer en la Comunitat”, elaborado por la AECC.

Además, la incidencia del cáncer ha aumentado de manera alarmante, asegura Llombart, quien señala que el año pasado se diagnosticaron 30.000 casos en la Comunitat Valenciana.

El retraso en el diagnóstico ha provocado que se incremente el número de enfermos que se encuentran ya en el estadio 3, con lo cual lo pasan mucho peor los enfermos y sus familiares, y el tratamiento es más costoso para la sanidad. “Por eso queremos insistir en que si alguien sospecha que puede padecer una patología, que acuda al médico. No hay que tenerle miedo al cáncer. El 90 por ciento los casos en estadio 1 y 2 se curan”.

En 2020, los profesionales de AECC Valencia atendieron las necesidades psicosociales de 5.022 personas, un 36 por ciento más que en 2019, realizando 13.762 sesiones.