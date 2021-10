Hortensias blancas para recordar a los 7.805 valencianos fallecidos por la covid

La Generalitat ha celebrado este jueves un acto de homenaje a las víctimas de la covid-19 en la Comunitat Valenciana. 7.805 personas han muerto desde que se inició la pandemia en marzo de 2020. Un acto sencillo ha recordado a todos aquellos que perdieron la vida como consecuencia de este virus y que ha comenzado guardando un minuto de silencio mientras se interpretaba la pieza musical “In memoriam” por la Real Camerata Española. Una pieza dirigida y compuesta para el homenaje del año pasado por Bernardo Adam Ferrero (Algemesí, 1942).

A continuación se han depositado 35 ramos de hortensias para rendir un emocionado homenaje a todos ellos ante la escultura de la artista Rosana Antolí (Alcoi, 1981) que lleva por nombre “En record de la terra” y que está situada en el Umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La escultura está formada por anillos de color rojo vacíos para que el aire transite y está coronada por un corazón. En su base hay tierra de las 33 comarcas valencianas que el servicio de bomberos ha recogido de lugares emblemáticos, como símbolo de lo mejor de los valencianos, según explica Efe.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras este homenaje que se ha celebrado en el Umbracle de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, en el mismo lugar en el que se hizo el año pasado, aunque, en esta ocasión, con menos participantes e invitados.

El jefe del Consell ha destacado que se trata de un día “de memoria, recuerdo, reconocimiento, afecto y cariño a las familias que más directamente han sufrido esta enorme pesadilla”, las de las personas fallecidas, a las que, según ha afirmado, “nunca vamos a olvidar”.

“Este sencillo acto es un abrazo, sobre todo, a sus familias”, ha señalado el presidente, quien ha trasladado un mensaje de “solidaridad, humanidad y cohesión de la sociedad”, y ha mostrado su convencimiento de que la sociedad va a salir más unida de esta situación.

Al acto también han acudido todos los miembros del Consell, el presidente de Les Corts, Enric Morera; el alcalde de València, Joan Ribó, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, así como el presidente del PPCV, Carlos Mazón o la presidenta de la plataforma de afectados de la covid-19 de la Comunitat Valenciana, Enriqueta Cuchillo, quien ha criticado que solo hayan permitido la asistencia de dos personas de esta asociación. “Es un acto para hacerse la foto”. También han asistido representantes de todas las fuerzas parlamentarias, a excepción de voz.

El presidente de Les Corts, Enric Morera, ha recordado a los ausentes, y ha pedido ser conscientes de la amenaza del virus y mantener la prudencia, mientras que los representantes de los distintos partidos han apelado a no olvidar a la víctimas y a aprender de las lecciones que ha dejado esta pandemia.

El presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha instado a no olvidar jamás lo vivido estos meses, y a recuperar “los abrazos y los besos” que no se han podido dar este tiempo, mientras que la síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha pedido no olvidar “lo que ha sufrido la gente”.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha abogado por aprender de la pandemia la importancia de tener una sanidad pública fuerte y de invertir en investigación, y desde Unides Podem, Estefanía Blanes, ha pelado a la responsabilidad y a “no bajar la guardia”, pues aunque las restricciones se han relajado y la vacunación avanza, el virus sigue ahí.