A Enriqueta Cuchillo la vida se le fue el pasado 7 de abril, porque con el fallecimiento de su marido se le fue todo. “Era mi vida, mi todo. Estoy destrozada”. La viuda de Vicente Sánchez aún llora la ausencia de su esposo mientras cada día se convence un poco más de que era una muerte evitable. “No se tomaron medidas a tiempo; no se proveyó de material al personal; no se les hizo análisis...” las denuncias de la familia tienen un destinatario: el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable último de la gestión de la pandemia.

Vicente Sanchéz trabajaba como médico en el Servicio de Asistencia Médica de Urgencias de Valencia cuando el pasado 10 de marzo comenzó a sentir los primeros síntomas de un contagio por coronavirus, el mismo día en que se suspendían las Fallas y cuatro días antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma. El día 14 y viendo que su estado no mejoraba, decidieron acudir al hospital, uno de los centros privados de la capital valenciana, donde le hicieron las pruebas y confirmaron su positivo por covid-19. Al no hallar indicios de infección pulmonar, los facultativos le enviaron a casa con las recomendaciones que establecía el protocolo para casos como él -aislamiento y vigilancia médica vía telemática-. No obstante, cuatro días más tarde y ante el empeoramiento de Vicente, regresaron al hospital, de donde ya no salió y donde falleció el 7 de abril.

La viuda lamenta algunos mensajes que está recibiendo a través de las redes sociales desde que comenzó a señalar a Pedro Sánchez como el responsable último de la muerte de su esposo. La acusan de “hacer política" con la muerte de su marido. “Es gente miserable que lo está politizando todo. Yo quiero que quede claro que esto no va de partidos. Aquí el único responsable es el partido que está gobernando, fuese del color que fuese. Yo no quiero sacar partido ninguno de esto; yo lo que quisiera es que me devolvieran a mi marido. Yo lo que denuncio es que este Gobierno no tomó las medidas que debería haber tomado en el momento adecuado. Un gobierno tiene que proteger a sus ciudadanos y este Gobierno no lo ha hecho. Nos merecemos un Gobierno que no nos mienta. Y lo ha hecho desde el minuto uno; y lo sigue haciendo”. Recuerda que hay países que han manejado mucho mejor la crisis que España. “Alemania, Croacia, Rusia... no han tenido lo que hemos tenido aquí. Es que España tiene el mayor número de infectados por población. Viendo la catástrofe de Italia, ¿por qué no se cerraron las fronteras? Aquí en Valencia teníamos aviones llegando llenos de italianos que venían a ver las Fallas y no se les tomaba ni la temperatura. Y de eso es responsable el Gobierno".

Enriqueta echa la vista atrás y recuerda las palabras de su marido los primeros días de la crisis sanitaria: “Él decía que nos íbamos a contagiar todos y a morir porque no había medios de protección". Ahora no encuentra consuelo, pero admite que una disculpa de Pedro Sánchez “sería bienvenida”. En España, recuerda, “son más de 18.000 muertos; 18.000 familias destrozadas por una mala actuación del Gobierno. Una disculpa no nos devolvería a nuestros familiares, pero sería un gesto de humanidad de este Gobierno soberbio. España está de luto y no se dan cuenta. ¿En manos de quién estamos?”.

Sobre si las cosas han mejorado en los últimos días para el personal sanitario, Enriqueta niega que se esté repartiendo el material necesario tal y como afirma la Conselleria de Sanidad. “Sé de primera mano que no es así. Compañeros míos han estado trabajando con mascarillas caducadas; con máscara de buceo y con material donado por particulares. Celadores con una mascarilla quirúrgica para quince días, sin batas ni mascarillas adecuadas en la UCI.. No sé a quién se lo están dando, pero el material no llega”.

A Enriqueta le acompañan en el duelo sus dos hijos, los dos médicos también, como ella y su marido. El pequeño regresó de Nueva York (Estados Unidos) donde trabajaba en cuanto presintió que las cosas iban a complicarse tanto como lo estaban haciendo en España. Ahora los tres luchan por que la historia de Vicente no se repita.

En primera línea

La Comunitat Valenciana ha registrado un total de 1.492 sanitarios positivos por coronavirus desde que comenzó la pandemia, el 16 por ciento del total de contagios. De los 907 fallecidos a fecha de este martes, cuatro de ellos formaban parte de la plantilla de la Conselleria de Sanidad. Se trata de dos técnicos de enfermería -una trabajadora del centro de salud de Faura (Valencia) y una técnico del Hospital Peset de Valencia- un conductor del SAMU y un médico de este mismo servicio, Vicente Sánchez. En España el número de sanitarios fallecidos asciende a 26.

El personal sanitario se encuentra desde el principio en primera línea de la lucha contra el virus y han sido muchos los que han denunciado la falta de material para su protección. De hecho, los sindicatos recurrieron a los tribunales para obligar a la Conselleria de Sanidad a suministrar mascarillas, EPI y guantes en la cantidad suficiente para evitar exposiciones innecesarias.