El proyecto valenciano ‘DoggieSnax | De Tapas con Mi Perro’ aspira a ser ganador del programa GIRA Mujeres

El proyecto valenciano ‘DoggieSnax | De Tapas con Mi Perro’, de Helga Figueroa, opta a convertirse en ganador del proyecto GIRA Mujeres, que este año celebra su quinta edición. La aspirante tiene la posibilidad de conseguir un premio de 5.000 euros en concepto de capital semilla, una mentoría y acompañamiento de cuatro meses de la mano de expertos en emprendimiento, y un curso online de ESIC valorado en 1.900€ en un área de negocio de su elección. De esta forma, podrá poner en marcha su proyecto.

Este es uno de los 24 proyectos de emprendimiento finalistas presentados por mujeres de toda España. Todos ellos buscan generar impacto económico y social en las comunidades de procedencia de las participantes, bien promoviendo la generación de nuevos negocios o el impulso de algunos ya existentes.

GIRA Mujeres es un programa de formación de Coca-Cola en España, dirigido a mujeres que quieren desarrollar una idea de negocio o relanzar y rediseñar uno ya existente, vinculado con el sector de Alimentación y Bebidas, Ocio o Turismo. Esta iniciativa busca ayudar a mujeres emprendedoras a contar con los conocimientos y herramientas que les permitan poner en marcha o reenfocar su propio negocio.

El proyecto ‘DoggieSnax | De Tapas con Mi Perro’, de Helga Figueroa, se centra en el mapeo y la visibilidad de servicios y locales “pet friendly” para usuarios y clientes del sector turístico y gastronómico con mascotas. Figueroa afirma: “GIRA Mujeres me ha aportado claridad y me ha ayudado a aterrizar mi proyecto, a focalizarlo y perfilarlo de cara a decidir lanzarlo. Además, he encontrado en la Comunidad GIRA Mujeres, un apoyo y, en el caso de algunas compañeras con proyectos paralelos a los míos, la oportunidad de crear alianzas que pueden dar un valor añadido al mío”. Y añade: “Ser finalista supone todo un honor. Lo considero una confirmación de que este es el buen camino y de que debo seguir trabajando para llevar adelante este proyecto por el gran potencial que tiene”.

En la quinta edición de GIRA Mujeres, 786 mujeres de 269 pueblos y 146 ciudades españolas han formado parte de este programa. De las 502 ideas finalmente presentadas, 24 se han convertido en finalistas de esta edición.

GIRA Mujeres

GIRA Mujeres impulsa el emprendimiento en los entornos rurales como elemento para la fijación de la población y evitar el abandono de estos lugares y la necesidad de seguir trabajando en la disminución de brechas de género. Este programa tiene como objetivo formar y capacitar a mujeres de toda España entre 18 y 60 años de edad como agentes económicos que contribuyen a la transformación y desarrollo en sus respectivas comunidades, y, por ende, como palanca y motor frente a la situación actual, a través de sus negocios y su trabajo. Para ello, ofrece formación y acompañamiento que les ayuda a avanzar hacia el emprendimiento social en sectores como el de alimentación y bebidas, el ocio y el turismo, sectores, estos dos últimos, que se han incorporado al programa en su quinta edición y que se han visto duramente afectados en esta crisis.

Esta iniciativa, además, contribuye a dar impulso a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 -fin de la pobreza-, 5 -igualdad de género-, 8 -trabajo decente y crecimiento económico-, 10 -reducción de las desigualdades-, 11 -ciudades y comunidades sostenibles-, 12 -producción y consumo responsables- y 17, alianzas para lograr los objetivos.

GIRA Mujeres contribuye a cubrir las necesidades de información y formación de las mujeres emprendedoras: refuerza sus competencias digitales, las acompaña a lo largo de todo el proceso de emprendimiento, les proporciona información en temas de financiación y, en el actual contexto, las ayuda en materia de gestión emocional y empoderamiento personal. Así, se trabaja en la disminución de la brecha de género (emprendimiento femenino, confianza y seguridad de la mujer en sí misma) y el gap digital.

Para llevar a cabo esta iniciativa, Coca-Cola trabaja en alianza con entidades comprometidas con la igualdad de género y el impulso al desarrollo económico de los ámbitos urbanos y rural como son Fundación Mujeres, Dona Activa, AlmaNatura e Impact Hub.

‘GIRA Mujeres te acompaña’

En esta quinta edición, se ha estrenado el formato ‘GIRA Mujeres te acompaña’ que, a su vez, se divide en dos categorías: ‘Quiero emprender’, destinado a mujeres con una idea de negocio que quieren emprender y a las que se ayuda a identificar alternativas de autoempleo desarrollando su proyecto para lanzarlo al mercado; y ‘Tengo un negocio’, dirigido a mujeres propietarias de negocios afectados por la crisis a quienes se ofrece apoyo para que puedan dar impulso a sus proyectos emprendedores. En ambos casos, las participantes cuentan con formación online en 6 sesiones grupales (en grupos reducidos) y un seguimiento individualizado.

Ahora, las 24 finalistas aspiran a que sus proyectos estén entre los 4 ganadores, que obtendrán 5.000 euros en concepto de capital semilla para arrancar o mejorar sus iniciativas de negocio. La decisión del jurado se dará a conocer en una gala que se celebrará el próximo 16 de noviembre en Madrid.

Desde 2016, GIRA Mujeres ofrece a las mujeres una vía para mejorar sus habilidades, conocimientos y preparación que les permita emplearse, emprender o redirigir sus negocios. Gracias a las cinco ediciones que GIRA Mujeres lleva desarrolladas, un total de 18.690 mujeres, de 465 pueblos y 155 ciudades españolas, han participado ya en este programa de capacitación de Coca-Cola.