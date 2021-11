En Benidorm, con Serrat de banda sonora y la patronal, los pormenores del congreso que reelegirá a Ximo Puig

El jueves por la noche comienza el 14 congreso del PSPV en Benidorm. El tercero en el que Ximo Puig se presenta a la secretaría general, pero el primero en el que no tendrá rival. Precisamente es esta circunstancia la que ha permitido a la organización dedicar más tiempo a cuestiones más estéticas- aunque aporten una importante carga simbólica- que orgánicas.

Con el único sector que podría hacerle sombra al liderazgo de Puig noqueado- los fieles al ex ministro José Luis Ábalos tienen poca capacidad de presión- los socialistas valencianos han preparado un cónclave en el que quieren proyectar una imagen de unidad y de liderazgo. La ausencia de candidato alternativo favorece el primer objetivo y el segundo tiene mucho que ver con el respaldo manifiesto del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que acudirá a la clausura del congreso, y con los asuntos que tal y como ha remarcado hoy el secretario de organización del PSPV, José Muñoz, ha conseguido colar en la agenda nacional. “Por nombrar algunos, Puig ha puesto en el debate la descentralización, la abolición de la prostitución o la mirada del Estado desde la periferia”.

Muñoz ha explicado que el congreso de 2012 fue la antesala de la recuperación de la Generalitat valenciana, el siguiente, el que situó al PSPV como primera fuerza política en los comicios de 2019 y este será el que permita ampliar esa mayoría, “sin frentismos, para los cinco millones de valencianos”.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha confirmado que tanto José Muñoz como Manuel Mata seguirán como secretario de organización como de vicesecretario, respectivamente

“Para la mayoría. La nueva vía valenciana” es el lema de este congreso que se celebra en la cuna del turismo de la Comunitat Valenciana para remarcar el apoyo de los socialistas valencianos a este sector. Además, se han buscado instalaciones privadas, el hotel Bali, para contribuir a su recuperación e incluso se ha elegido una banda sonora acorde. “Mediterráneo”, de Joan Manuel Serrat cumple 50 años, un “himno” que cuenta con espacio propio en el programa en el cónclave.

Muñoz ha explicado que ya hay más de 900 invitados confirmados. “Podemos desbordar”, ha avanzado con la seguridad de que el aforo en el interior permitido, de 1.300 personas, se quedará pequeño por lo que ya se tiene previsto que haya que habilitar espacios en el exterior para los que se queden fuera.

La número 2 de Sánchez, Adriana Lastra, ha confirmado su asistencia el sábado, también la ministra de Educación, Pilar Alegría, y por supuesto la de Ciencia, la ex alcaldesa de Gandia, Diana Morant. También estará el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que intervendrá el viernes por la tarde presentado por la ex ministra Leire Pajín, y el secretario general electo del PSC, Salvador Illa. La asistencia del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, es todavía una incógnita.

Patronal y sindicatos

El presidente de la CEV, Salvador Navarro, intervendrá el sábado por la mañana. Compartirá espacio en los “Saludos fraternales” con los representantes de los sindicatos, habituales en los congresos socialistas. Además, se ha programado un debate entre los ex secretarios generales del PSPV, Jorge Alarte, Joan Ignasi Pla y Joan Lerma.

Así mismo, se rendirá homenaje al ex alcalde de Benidorm, Agustí Navarro, fallecido en enero de este año, y a la ex ministra de Cultura, Carme Alborch, que murió en 2018. También se ha guardado un espacio para agradecer la labor del escritor Fernando Delgado en la política. “Simboliza la apertura del partido, todos aprendimos mucho de él en su paso como diputado en Les Corts”.

Entre todas estas charlas se trabajarán en diferentes comisiones divididas en diferentes temáticas: sanidad, ocupación, sostenibilidad y una última que tiene que ver con cuestiones internas de partido que lleva por nombre el PSPV del siglo XXI. El dictamen definitivo, así como el informe de gestión del secretario general será lo que se someta a votación. Cada jornada, según el programa, acabará con “música y fiesta”.

Por lo que respecta al nuevo organigrama, se ha confirmado que repetirán en sus puestos José Muñoz y el vicesecretario general, Manolo Mata.