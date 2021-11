Salvador Manjón, nuevo presidente de la D.O. Valencia

Tras 12 años como máximo responsable al frente de la D.O. Valencia, Cosme Gutiérrez, quien ya anunció meses atrás su intención de no presentarse a las nuevas elecciones, ha dejado hoy oficialmente el cargo y ha sido sustituido por Salvador Manjón, quien ha sido elegido como nuevo presidente por unanimidad. “Quiero agradeceros de todo corazón la confianza que durante estos años habéis depositado en mi persona, un apoyo sin el cual no hubiera disfrutado de mi trabajo como lo he hecho”, ha señalado Cosme Gutiérrez. “Me voy con la enorme satisfacción de haber desempeñado una labor que ha merecido la pena”, ha afirmado.

Nombramiento

El nombramiento de Manjón como nuevo presidente ha tenido lugar esta mañana, tras la reunión plenaria celebrada en la sede de este organismo, y en la que también se ha constituido el nuevo órgano de gobierno.

Salvador Manjón Estela es un gran conocedor del mundo del vino y de su historia, dirigiendo desde hace más de 25 años la revista decana del sector en España y fundada en 1945: La Semana Vitivinícola.

Su dilatada trayectoria profesional, le ha llevado a formar parte de relevantes organizaciones sectoriales, como pudiera ser la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), patrono experto del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMV), miembro del Comité Organizador del Salón Internacional de la Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado (ENOMAQ); así como jurado en los más prestigiosos concursos internacionales; desde las que aporta su visión global y su gran experiencia.

Nuevos retos

Finalizada la reunión del Pleno, el nuevo presidente, quien asume el nuevo cargo con gran ilusión, ha animado a los viticultores, bodegueros y enólogos a seguir trabajando por el vino de esta Denominación desde la fuerza de la colectividad y el trabajo en equipo. Destacando la gran profesionalidad y calidad humana de todos los que integran el Consejo Regulador, con especial mención a sus trabajadores y junto a los que confía en poder hacer frente a los grandes retos que se le presentan al sector vitivinícola y aprovechar las numerosas oportunidades.

Entre sus desafíos más inmediatos ha señalado el de “poner en valor el patrimonio que son las figuras de calidad de las Denominaciones de Origen vinícolas, haciendo especial hincapié en la importancia del consenso en todas las decisiones o iniciativas que se adopten. Siempre desde la máxima del bien común y el cumplimiento de la responsabilidad de representar a todos y cada uno los que integran esta Denominación”.

Valorizar el producto dotándolo de una mayor visibilidad nacional e internacional que permita poder ofrecer a las nuevas generaciones una alternativa al abandono de la vid y una apuesta por la sostenibilidad y protección de los viñedos viejos. Junto con el convencimiento de que “solo desde la unión es posible luchar en un mundo globalizado donde el consumo de vino sigue siendo una asignatura pendiente para una parte muy importante de la población. Manjón ha llamado a “superar posibles discrepancias y, desde el respeto, trabajar juntos y unidos”, ha añadido.

Junto al nombramiento del nuevo presidente, la D.O.Valencia ha renovado a los vocales de su órgano de gobierno.