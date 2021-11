Catalá (PP): “Ribó va a destinar lo mismo a la plataforma catalanista que persigue a profesores que a la lucha contra la violencia machista”

El Grupo Municipal Popular votará en contra del presupuesto municipal para 2022 al no incluir una bajada de impuestos y tasas municipales. El PP realizó diez propuestas para dar luz al presupuesto, pero ninguna de ellas ha sido incluida.

Según la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, no apoyarán estas cuentas porque “sigue aumentando los impuestos a los valencianos. En este presupuesto se recaudan 500 millones de euros en impuestos y tasas, 36 millones de euros más que el año pasado, una vez más. Ciertamente, de ese dinero que se recauda, de cada cien euros sólo 13 irán a ayudas o subvenciones a la actividad económica”.

Según la popular, esto quiere decir que no se está ayudando a un sector que lo necesita, “y estamos haciendo un esfuerzo mínimo de todo lo recaudado para poder ayudar al sector económico en un contexto de crisis. Para lo que sí hay dinero es para subirse los salarios. Hay una subida del 2% de los salarios y un 5 por ciento de los altos cargos, coordinadores, asesores, de este Ayuntamiento”, explicó Catalá.

Catalá afirma que “la verdad es que al final, aunque se diga que son los presupuestos más expansivos del Ayuntamiento, de poco nos va a servir si luego el grado de ejecución sigue siendo el mismo que el año pasado. Ahora mismo estamos a un 80% de ejecución de las inversiones del año 2021. Por lo tanto, de poco sirve tener un presupuesto expansivo si después no ejecutamos y no cumplimos lo presupuestado”.

Además, dijo que el PP votará en contra de la tasa turística que quiere imponer Ribó y PSOE, la moción la presenta el alcalde. “No es momento de más tasas e impuestos como la tasa turística que servirá para ahuyentar a los turistas y perder competitividad frente a otras ciudades que no la tienen. Es hora de apoyar a un sector turístico que estado más de un año cerrado por la crisis del COVID 19 y que aún no se ha recuperado. Lo que tendría que hacer Ribó es bajar impuestos y tasas en 2022 y no mantener el sablazo fiscal aprobado por su grupo y PSOE en 2019″, explicó Catalá.

Moción de apoyo a Mercado Central

El PP ha recogido en una moción la postura de los colectivos de Ciutat Vella ante el cierre al tráfico y los cambios de direcciones en el entorno del Mercado Central. En la misma se recogen las reivindicaciones de los vendedores del Mercado Central, la agrupación de Fallas de Ciutat Vella y la petición de los comerciantes.

“Más de 7.000 falleros ya no podrán acceder a sus casales que se encuentran en la zona de exclusión al tráfico para no autorizados y sólo podrán tener acceso dos vehículos permanentes por comisión fallera”, dijo Catalá. El resto tendrán que solicitarlo cada vez que acudan a la comisión. “Este mismo problema lo sufrirá cualquier asociación que tenga sede en la zona afectada. Esto mismo ocurre con los cuatro altares de San Vicent de Ciutat Vella y els Amics de Corpus”.

Ayer la portavoz del PP se reunió también con representantes de las comisiones falleras, los vicentinos de los altares de Sant Vicent y la Asociación de Amics del Corpus. Catalá les ha transmitido la moción que se votará mañana en el pleno donde se pide la paralización del cierre y que se escuche al Mercado Central en sus reivindicaciones.

“Antes de imponer el cierre con multas debe resolverse el problema que tendrán falleros y festeros para poder seguir su actividad, por ello pedimos que se paralice lo que será un hecho el día 1 de diciembre. Y respecto a los vendedores del Mercado pedimos al Gobierno de Ribó y PSOE que les escuchen y no realicen las remodelaciones del tráfico por la imposición y sin diálogo, conociendo cuáles son sus reivindicaciones”.

La petición del PP insta en primer lugar al Gobierno de Ribó y PSOE a “paralizar la aplicación del régimen sancionador en el Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord, en vigor a partir del próximo 1 de diciembre de 2021″. La decisión se ha tomado sin consenso ni diálogo y con una campaña informativa que se hace tarde y mal”.

En segundo lugar los populares piden “mantener el compromiso de no poner en funcionamiento las cámaras de las calles María Cristina y Vieja de la Paja hasta el fin de las obras, o, al menos, hasta que se pueda circular por la plaza Ciudad de Brujas, para que los vehículos autorizados puedan seguir en línea recta hacia la calle Carda y los no autorizados puedan girar por la rotonda que va a permitir el cambio de sentido en la plaza Ciudad de Brujas hacia la plaza de San Agustín”.

Otra de las reivindicaciones del Mercado Central también se recoge en la moción y se pide “dejar sin efecto el cambio de sentido de la Calle Calabazas hasta que no esté abierto el acceso por la Plaza Ciudad de Brujas, ya que es la única forma de acceder a los solares cuando los vendedores sacan su vehículo del sótano del Mercado Central (habilitado para carga y descarga solo hasta las 11:00 horas)”.

Sobre el Mercado Central la moción pide que el Gobierno municipal “reconozca y facilite el trabajo y esfuerzo que realizan cada día los cerca de 80 vendedores que se autoabastecen, cargando y descargando personalmente, sino también con los 500 proveedores que suministran género a la totalidad de puestos de venta del Mercado Central”.

Moción de apoyo Banda Municipal de Música

Otra de la mociones del PP es el respaldo a la banda municipal de música que no quiere ser trasladada forzosamente al Palau de la Música, en condiciones que además no se explican por el Gobierno de Ribó y PSOE.

La moción insta al Gobierno de Ribó y PSOE a “paralizar los trámites, iniciados por acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de julio, de adscripción del personal de la Banda Sinfónica Municipal al Organismo Autónomo Palau de la Música”.

También en un segundo punto se reclama al Gobierno Municipal, en el marco de la mesa general, “alcance un acuerdo mayoritario con los representantes de los trabajadores y trabajadoras, ante la situación generada en la plantilla de la Banda Sinfónica Municipal”.