El PPCV, el único partido que mantiene sus cenas de Navidad en Valencia

Todos las formaciones políticas, a excepción del PPCV, han considerado que lo más prudente es cancelar las cenas o comidas de Navidad. La Generalitat valenciana mantiene el pulso a la sexta ola de covid mirando con alarma el aumento de los ingresos en los hospitales. Insisten en que la situación no es comparable a la del año pasado-el 14 de diciembre de 2020 había 1.100 personas ingresadas y hoy 717- y apuestan por no imponer, al menos de momento, nuevas restricciones.

Únicamente los populares aprovecharán la situación para compartir mesa y mantel en las próximas semanas. El PP ya celebró el pasado viernes-el mismo día que la dirección nacional recomendó aplazar este tipo de celebraciones- una comida en Alzira del PP provincial de Valencia- y una cena del PP de Valencia ciudad. Además, mantiene la cena de Navidad para el próximo día 21 a la que están convocadas los 19 diputados autonómicos.

Ni siquiera Vox, que ha defendido apertura de la hostelería hasta en los momentos más complicados de la pandemia, la mantiene. Suspendida.

En la misma situación se encuentran las que el resto de formaciones tenía prevista, como la de Ciudadanos, mientras que en los partidos que conforman el Gobierno del Botànic no se ha llegado ni a plantear. La tradición prepandémica marcaba que PSPV y Compromís saliesen a celebrar por separado la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat. También era una costumbre alargar todos juntos la noche y reducir así las tensiones que conllevan todos los años la elaboración de las cuentas. Como en 2020 no habrá celebración.

Tampoco Unides Podem ve prudente juntarse alrededor de una mesa. “No tenemos nada previsto ni nos lo planteamos por razones obvias”, confirman desde la formación morada.

Presión hospitalaria

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró este sábado que la Generalitat “no está evaluando por el momento nuevas restricciones”, pero que “si sube la hospitalización deberemos tomar medidas”. El jefe del Consell insistió en pedir responsabilidad a los ciudadanos y prudencia.

Aseguró que con el pasaporte covid se está incentivando la vacunación y dijo que no le gustaría volver al “cierre absoluto”.

No obstante, los médicos exigen que se impongan ciertas limitaciones y alertan de que la Atención Primaria está ya colapsada y que los hospitales no tardarán en estar en la misma situación. Las restricciones horarias como las aplicadas antes de la vacunación, ya no tienen sentido, pero las aglomeraciones y cenas en espacios cerrados, deben limitarse, afirma el secretario general del Sindicato Médico en la Comunitat Valenciana (CESM), Víctor Pedrera.

De hecho, el Colegio de Médicos de Valencia tenía prevista una comida con los periodistas que ha acabado anulando.