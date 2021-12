Génova obliga a cancelar todos los actos de Navidad con Ayuso

Génova, a través de la dirección del PP de Madrid, que controla, ha obligado a que se cancelen todos los actos de Navidad que el partido tenía previsto celebrar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La justificación es el Covid, pero en el equipo de Ayuso interpretan la decisión como un movimiento coercitivo por parte de Génova para evitar que la presidenta tenga contacto con la militancia ante el próximo congreso de junio, en el que se votará la Presidencia regional. Ella ya ha anunciado su candidatura, y se mira en el espejo de todos los demás presidentes autonómicos que también dirigen a sus respectivas organizaciones regionales. Sólo en Madrid se ha hecho excepción en esta norma con anterioridad, a fin de que el líder nacional no perdiese el control total del partido.

El pasado viernes se hizo llegar al partido una circular en la que se recomendaba la anulación de todas las celebraciones navideñas previstas porque el incremento de la tasa de contagios nos ha vuelto a situar en un nivel de alto riesgo. Pero, prácticamente 24 horas después, Ana Camins, secretaria general del PP de Madrid, empezó a llamar a todo el mundo para prohibir, esta vez sin circular de por medio, que se siguiera adelante con las celebraciones.

La agenda de la presidenta estaba llena de invitaciones por parte de los partidos locales y de los distritos. Este lunes, Chamberí y Fuencarral El Pardo. El martes, barrio de Salamanca y Alcalá. Miércoles, Móstoles y Coslada. Y el viernes, cena en Vitoria con el PP vasco, que también ha sido anulada. Al lunes siguiente, Ayuso iba a encontrarse con el partido de Usera y Moratalaz, y el 21, con el de Moncloa. El jueves está prevista la cena con el Grupo Parlamentario Popular, que, seguramente, la presidenta sí mantendrá, en el ejercicio de sus competencias.

Hasta este viernes el PP había seguido celebrando con normalidad sus actos, y, de hecho, no está previsto, de momento, que se cancelen los congresos regionales que están convocados para estas fechas, como el de Aragón, que tendrá lugar en Zaragoza el próximo sábado.

Ahora bien, toda esta actividad de la presidenta madrileña también dejaba al desnudo la decisión de no celebrar la tradicional cena de Navidad del PP de Madrid, que preside el líder nacional y en la que tendrían que haberse cruzado discursos Casado y Ayuso. Era otra oportunidad para que se visualizase la crisis, y con contagios o sin ellos ya estaba decidido de antemano que lo mejor era evitar el campo de batalla.

Así, hace semanas, cuando todavía no estaba tan al alza la incidencia del virus, ya corrió la información de que esa cena no se iba a celebrar, pero, precisamente, con la excusa del Covid. La presidenta ha construido un discurso y un estilo de gestión de la pandemia basado en la oposición a las restricciones, y, por ello, esta justificación no convenció en el partido ni sirvió para ocultar el hecho de que si no había cena del PP de Madrid era por la tensión existente entre Génova y la Puerta del Sol.

Los actos de partido en los que participa Ayuso son un éxito para la presidenta. En las cenas que ya celebró la semana pasada se visualizó el apoyo popular y el éxito que ha conseguido ganarse en la calle y dentro de su partido por su política con la pandemia. Ante esta nueva racha de contagios al alza, su posición sigue siendo la misma, mantener las medidas de seguridad y la responsabilidad individual, pero limitar al máximo las restricciones. Esta es la razón oficial de que ella no hubiera anulado sus actos navideños, y los afectados se quejan de que no haya ningún informe sanitario que obligue a imponer esta cancelación que perjudica a la hostelería y que llevará a que algunas de las sedes madrileñas pierdan hasta 8.000 euros. «A Ayuso no la dejan hacer ni una chocolatada en la calle, que estaba prevista para mañana [por hoy] en Chamberí», se escuchaba ayer, como queja, en la organización regional.

Esta nueva discusión, con el Covid de por medio, sólo es otra prueba más de que la crisis sigue en niveles máximos, como ayer informó este periódico. Y sin espacios para que se busque la puesta en escena de una reconciliación que piden tanto dentro del partido como fuera.