Transportes deja a Fulgencio, hombre de Ábalos y coordinador de las Cercanías de Valencia, al margen del nuevo plan de choque

De delegado del Gobierno a responsable de Relaciones Institucionales de Renfe en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia y de ahí, a hacerse con el cargo de coordinador de las Cercanías de la Comunitat. Juan Carlos Fulgencio fue sustituido por Gloria Calero por motivos desconocidos- en algunos círculos se apunta a que cometió graves errores en casos delicados- para aterrizar en la empresa pública Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes que en aquel momento dirigía el valenciano José Luis Ábalos. Fue un nombramiento motivado por la confianza del ex ministro.

El miércoles la ministra que sustituyó a Ábalos, Raquel Sánchez, convocó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a una reunión para informarle sobre las medidas que iba a poner en marcha para tratar de mitigar los continuos retrasos y cancelaciones que sufre la red de Cercanías de la Comunitat Valenciana.

En el encuentro estaba todo aquel que podía tener algo que decir al respecto. Todos menos él. Por parte de la Generalitat, dos representantes: el conseller de Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, y la secretaria autonómica María Pérez Herrero. Del Ministerio la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera; la secretaria general, María José Rallo. Desde Renfe, acudió el presidente Isaías Taboas, y por si hacía falta alguna voz más, allí estaba también la delegada del Gobierno, Gloria Calero.

La ministra Sánchez, preguntada por esta ausencia, dio a entender que su presencia no era necesaria, puesto que ya había otros cargos de más nivel.

El cargo de Fulgencio ha sido cuestionado por partidos como Compromís, que ha preguntado en el Senado hasta en cinco ocasiones-sin éxito- qué salario y qué trabajo desempeña Fulgencio. Tan solo se les ha trasladado las funciones que, de manera genérica, debe desarrollar. Tiene la responsabilidad de “dar un impulso a la coordinación que permita avanzar en el desarrollo de las actuaciones que ya están en fase de ejecución, licitación de las obras, de proyecto o planificación en la Comunitat Valenciana”.

LA RAZÓN también trasladó estas cuestiones al Ministerio de Transportes sin obtener respuesta alguna. La única puntualización que se ha hecho es que Fulgencio es coordinador del Plan de Cercanías, un asunto que no se abordó en la reunión. No obstante, en la primera comunicación oficial que hizo el Ministerio, entonces en manos Ábalos, no se hacía esta precisión.

Este diario trató de conocer la agenda oficial de este alto cargo cuyo futuro quedó ya en entredicho después de que Ábalos dejase de formar parte del círculo de confianza del presidente Pedro Sánchez. De esto, ya ha pasado casi medio año.