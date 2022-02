“Los agricultores valencianos se echan a llorar en el campo porque ven que no van a poder ni jubilarse”

“En pocos días anunciaremos nuevas movilizaciones. La situación es desesperada. Mirad el caqui cómo ha quedado, todo por tierra, hay alfombras de caquis y naranjas. Los precios que reciben los agricultores es un 30 por ciento del dinero que se han gastado y aún queda un año más para la siguiente cosecha. Imaginad qué desesperación tienen esas familias, cuántos campos van a cerrar el grifo, cuántos más se van a echar a perder y no vemos receptividad política”.

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado, asegura que el campo agoniza. “La manifestaciones en las capitales de provincia de España no van a parar. Europa debe regenerar la política agraria, queremos compensación justa, queremos que se nos pague por el trabajo que hacemos”.

Aguado se ha reunido esta mañana con el presidente del PPCV, Carlos Mazón, para pedirle que apoyen las reivindicaciones de un sector que está herido de muerte. “La gente llora en el campo, lo veo todos los días, pensaban que por lo menos podrían jubilarse”.

El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, se ha reunido con el presidente del PPCV, Carlos Mazón, acompañado del presidente provincial del PP en Valencia Vicent Mompó y el portavoz de Agricultura en Les Corts, Miguel Barrachina FOTO: La Razón La Razón

El trabajo del agricultor, duro, sacrificado y mal pagado, está sobrepasado. La gestión de las plagas es cada vez más compleja. “Aquí es un desastre. Hoy he estado en un campo de variedad orry que el cotonet había dejado inútil. 80.000 kilos echados a perder de una variedad extraordinaria y que sí se paga bien. Es la única que se paga a un euro el kilo, pero ahora no dará nada”.

Aguado asegura que el campo está desesperado, las personas desmoralizadas, no hay jóvenes formados para trabajar en el campo y la media de edad del agricultor valenciano es de más de 63 años, la más alta de Europa. “No saben podar, ni coger un limón, ¿qué sociedad estamos haciendo? El que está mayor se jubila, pero el que aún no tiene la edad qué futuro tiene”.

Reclama la implicación de los políticos y también de la sociedad porque la agricultura no solo genera economía, sino que es la que garantiza que se pueda comer todos los días. “Si se abandonasen todas las tierras que no son rentables se abandonarían casi todas. La Comunitat Valenciana es el farolillo rojo, tenemos la mayor tasa de abandono de tierra agraria de la Europa. En 2021, Comunitat fue la única que ha perdido 2.000 hectáreas más, mientras que las demás han recuperado tierra. Algo no funciona”.

La competencia desleal

Una vez más, ha reclamado la reciprocidad en los acuerdos internacionales. “En Egipto hay un millón y pico de niños que trabajan en el campo por 20 céntimos hora, si se lo pagan. A las personas mayores a 60 céntimos. Todo, en campos transformados con ayudas europeas. Eso está pasando. Exigimos equilibrio y control sanitario en las fronteras porque cada seis meses hay un plaga nueva en Europa y no hay productos para tratarlas. Juegan con nuestra vida”.

Entiende que la desesperación haya llevado a los ganaderos de Lorca a irrumpir en el pleno del Ayuntamiento. “Los políticos tienen que saber que las mesas están para sentarse y hablar, cuando no hay comunicación directa ocurren incidentes. La desesperación de los ganaderos, que ven una amenaza creciente, que un ministro dice que hacen carne mala y que estamos engañando a los consumidores europeos cuando miles y miles de familias viven de esto, hace que la gente desconfíe. Alguien debe entender que las personas tengan un ataque de nervios cuando ven la calidad de vida de su familia en peligro”. Reclama a los políticos, moderación y diálogo.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha señalado que la revolución fiscal del PP debe llegar al campo para salvar la agricultura de la Comunitat Valenciana y ha asegurado el apoyo de los populares en las manifestaciones previstas.

Mazón ha dicho que el principal enemigo del campo es Pedro Sánchez por el incremento fiscal a los agricultores, que supone hasta un 40 por ciento más de los costes sociales para los autónomos agrarios y un castigo con la doble tributación. Así, ha defendido que hay que llevar esa política fiscal agrícola a la mínima tributación posible y hacerla lo más atractiva a nuestros jóvenes, con reducciones del tramo autonómico, beneficios del impuesto a personas físicas y tipos superreducidos para deducciones en el IRPF.

Carlos Mazón

Venismo a dar todo nuestro apoyo sin duda ni fisuras sin ningún duda, estarmos en las movilizaciones y sobre todo en la d emarzo. Tenemos que recuperar el campo valenciano. Las plagas se tratan con indolencia, el gobierno de España amenaza con castigar con las nuevas cuotas sociales con tributación injusta, tnemos la mayor cuota de abandono de Espña, tres años consecutivos en el que la Comunitat Valenciana está a la cabeza de abandono, en comunidades como Andalucía el neto está siendo positivo, hay tratamiento adecuado.

REvolución fiscal tiene que llegar al campo gvalenciano, tribuación cero para los autonÖmos jóvenes en el campo, y garantizar relevación generacional. Estamos en contra de la competencia desleal, no es de recibo que los productos valencianos tenga más nievles de exigencia que otros. Levantar el campo valenciano es funamental, P Sánchez es su principal enemigo y la falta de ejecución de competencias que tiene la GEneralitat valenciana, la carga que está suponiendo y que puede acabar si se cumplen cuotras de autónomos en los campos y hay que llevar la política fiscal a la mínima tributación. Cuota de autónomos cero, también beneficios del IRPF para el campo. La PAC está a la vuelta del esquina y también nuestra fuerza en Europa es muy importante.

Lorca. No le puedo dar un opinión no he conocido bien el proceso de la protesta de Lorca.