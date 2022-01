Garzón enciende a los ganaderos: “España exporta carne de mala calidad de animales maltratados”

El ministro de Consumo, Alberto Garzón dio una entrevista al diario The Guardian en la que pedía a los españoles que cambiasen sus hábitos alimenticios y que el consumo de carne debía reducirse por el impacto que tienen “las megagranjas” españolas las cuáles exportan “carne de mala calidad” procedente de “animales maltratados”.

Ante tales declaraciones, las críticas no han tardado en llegar. La Asociación Empresarial Cárnica, Anafric, contempla emprender acciones legales contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, si este no rectifica sus declaraciones realizadas en el diario The Guardian. Anafric, asociación de ámbito nacional que defiende los intereses de las empresas ganaderas y cárnicas, considera que estas afirmaciones son “una infamia y una burla” y muestran “un absoluto desconocimiento del sector”, por lo que va a pedir una reunión “al más alto nivel” para reivindicar su buen hacer y exigir una rectificación. “Además, nos vamos a reservar el derecho a emprender acciones judiciales si no hay rectificación. Basta ya de soportar más injurias de este señor”, afirma en un comunicado el presidente de la entidad, José Fríguls.

La entrevista al ministro se publicó hace unos días pero es ahora cuando el sector ha reaccionado, tras avivarse la polémica después de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, haya criticado en Twitter el “nuevo” ataque infligido a los ganaderos desde el “Gobierno de España”. El ministro contestó a ese tuit asegurando que en la entrevista incidía en que la ganadería extensiva practicada en zonas como “Asturias, parte de Castilla y León, Andalucía y Extremadura” sí es sostenible medioambientalmente.

Qué ha hecho #CastillayLeón para que el Gobierno de España ataque de nuevo a nuestros ganaderos. No lo vamos a admitir. Nos tendrán enfrente en la defensa de los hombres y las mujeres del campo. El ministro de Consumo tiene que rectificar ya o dimitir.https://t.co/R1sNgRMTuy — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) January 3, 2022

Cuarto sector industrial

La patronal cárnica recuerda a Garzón que “la industria cárnica es el cuarto sector industrial en España” y representa una cifra de negocio de 27.000 millones de euros, más del 22 % de todo el sector alimentario español, lo que se traduce en el 2,4 % del PIB total español, según los datos de 2020. Además, el empleo sectorial directo de las industrias cárnicas, que es de más de 100.000 trabajadores, representa el 24 % de la ocupación total de la industria alimentaria española.

Desde la organización agraria Asaja, han pedido al ministro, en un comunicado, que deje el cargo por sus “continuos ataques al campo español” y cree que son “inadmisibles” declaraciones como que “se exporta carne de mala calidad que proviene de animales maltratados”. En concreto, Garzón hace alusión a que las granjas de gran tamaño “contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados”. La organización agraria ha lamentado que sea otro capítulo más de la “actitud de sectarismo” del ministro Garzón y no comprende cómo desde la Presidencia del Gobierno se puede mantener un Ministerio que está “continuamente atacando a un importante sector como es el agroganadero, y por lo tanto a los intereses de España”.

Suprimir el Ministerio

Asaja ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si no se produce la dimisión, cese “inmediatamente” al ministro Garzón para “evitar males mayores”, ya que el sector primario “necesita apoyos y no demonización ni ataques continuos” desde del Gobierno. Igualmente, la organización agraria ha instado a Sánchez para que suprima el Ministerio de Consumo, ya que considera que “solo se dedica a atacar al sector ganadero por parte de su ministro y de su equipo”.

Asaja se suma así a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) que también ha pedido este martes al ministro de Consumo que “rectifique o dimita” tras un “nuevo ataque” a la ganadería española en la prensa internacional. UPA ha calificado de “irresponsables y directamente falsas” las declaraciones de Garzón sobre la exportación de carne de mala calidad que proviene de animales maltratados. “En España no hay animales maltratados, señor ministro”, han recalcado. De esta forma, la organización agraria ha invitado a Alberto Garzón a visitar distintas tipologías de granjas para que compruebe en directo cómo trabajan los ganaderos españoles, informa Ep.