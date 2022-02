Puig dice que hay que poner plantas fotovoltaicas “donde sea, pero hay que ponerlas”

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que las instalaciones fotovoltaicas tendrán que instalarse donde proceda, en lugares que no supongan afectación al territorio o al paisaje, pero ha insistido en que “hay que ponerlas” porque son “garantía de desarrollo económico y de un estado de bienestar mucho más fuerte”.

Ximo puig ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado por las protestas desarrolladas en una veintena de municipios de la Comunitat Valenciana por la Coordinadora Valenciana por la ubicación racional de las energías renovables, que se opone a los megaparques solares y que solicita una modificación del proyecto que regula estas instalaciones para conseguir una despliegue racional en el territorio.

Durante un receso del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Puig ha comentado a los periodistas que lo que se pretende es conciliar “intereses diversos que tienen que ver, por una parte, con la sostenibilidad y la defensa del territorio y el paisaje, y por la otra con la defensa de una energía renovable y limpia”.

“La Comunitat Valenciana -ha afirmado- puede tener mucha más energía verde, producida por renovables, y nosotros somos partidarios de ella, siempre teniendo en cuenta que se tiene que instalar con unas determinadas condiciones”.

Ha añadido que la energía solar, al igual que la eólica, produce energía verde, que es fundamental en el proceso de descarbonización. Al mismo tiempo tenemos que hacer posible un crecimiento económico que nos dé prosperidad social. Queremos un estado del bienestar potente y para ello necesitamos un crecimiento económico que sea capaz de generar recursos”.

Para Ximo Puig es necesario “conciliar distintas puntos de vista, hay que poner las instalaciones fotovoltaicas donde procedan, pero hay que ponerlas, porque es evidente que queremos que exista una energía limpia, y que además la Comunitat Valenciana sea soberana en términos energéticos”.

“Si nosotros, que somos importadores netos habitualmente de energía, podemos ser autosuficientes, eso será garantía de un desarrollo económico y de un estado de bienestar mucho más potente”, ha concluido el president de la Generalitat.

Concentraciones en los pueblos

En este sentido, la Coordinadora Valenciana por la ubicación racional de las energías renovables ha realizado hoy concentraciones de protestas en una veintena de pueblos de la Comunitat Valenciana para oponerse a los megaparques solares y pedir una modificación del proyecto que regula estas instalaciones y para que se ordene racionalmente su despliegue en el territorio.

Las protestas se han realizado en los municipios de Alcalà de Xivert-Alcossebre, Alzira, Ayora, Borriol, Buñol, Camporrobles, Carcaixent, Catadau, Chella, Chiva, Elda-Petrer, la Vall d’Uixò, les Coves de Vinromà, Monóvar, Montesa-la Costa, Requena, Sant Joan de Moró, Siete Aguas, Utiel, Vilafamés y Villar. Para esta plataforma vecinal, el decreto que regula estas instalaciones “no es eficiente, no es justo, no es equitativo y no salvaguarda adecuadamente ni el medio ambiente, ni la agricultura, ni el paisaje”. Los colectivos comarcales se han opuesto a la actual regulación por considerar que los proyectos son inapropiados y han pedido al Gobierno valenciano que se siente a hablar con las entidades sociales y modifique el decreto.

La coordinadora, según asegura, “está a favor de la transición energética mediante el despliegue de las energías renovables”, pero considera que se tiene que realizar de manera “planificada, con la participación de la sociedad y las entidades locales y no desde los intereses especulativos, y además tiene que ser justa, equitativa y sostenible. En su opinión, “la mala regulación del Decreto favorece que la inmensa mayoría de proyectos presentados sean grandes instalaciones, siguiendo un modelo de concentración y de producción eléctrica que prioriza evacuar la energía obtenida a través de la red de transporte en vez de apoyar la distribución próxima”. Este planteamiento, según han resaltado, propicia que estos parques solares “vayan a parar a los suelos baratos, precisamente los lugares donde más mal pueden hacer y dónde menos falta hacen, pues exigen la construcción de centenares de kilómetros de tendidos eléctricos”. Para la plataforma, estas actuaciones generarán más paro, más despoblación, pérdidas de rentas y degradación del territorio, con grave perjuicio de la biodiversidad y la sostenibilidad.