Investigan el atropello de un trabajador en el tren de la bruja de la Feria de Alaquàs

La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que se produjo un accidente en la feria de Alaquàs (Valencia), donde un trabajador de 28 años del ‘tren de la bruja’ fue atropellado por un vagón circular y sufrió una fractura de húmero, aunque su vida no corre peligro.

Fuentes policiales han informado de que investigan como accidente laboral este incidente, que se produjo sobre las 19.25 horas del pasado viernes en la atracción ferial, cuando el afectado, que iba disfrazado de Pato Donald y animando a los niños que habían subido al tren, fue atropellado por un vagón en un descuido, aunque de inmediato se activó el freno de emergencia.

El herido fue trasladado a un centro hospitalario, aunque su vida no corre peligro, según las fuentes, que no han podido precisar si la víctima tenía o no contrato y solo han señalado que investigan un accidente laboral.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han informado de que el herido fue llevado por la Policía Local al centro de salud, desde donde se solicitó una ambulancia para trasladar al herido al hospital.

El hombre, de 28 años, que sufrió un politraumatismo por fractura de húmero y varios traumatismos, fue trasladado por una unidad del SAMU al Hospital La Fe de València.