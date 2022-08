La Comunidad Valenciana comienza a vacunar contra la viruela del mono a pacientes de riesgo

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública va a comenzar a citar a través de SMS a alrededor de 730 personas que son pacientes de riesgo para su vacunación frente a la viruela del mono (monkeypox_MPX), con objeto de reducir el riesgo de infección por este virus.

De este modo, según las recomendaciones de vacunación establecidas en la reunión de la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud del pasado 22 de agosto, en la que se establecieron las prioridades para la vacunación, en la Comunitat Valenciana se ha comenzado ya a citar a hombres de hasta 60 años que reciben tratamiento preexposición frente al VIH; a hombres con infección por VIH en seguimiento en las consultas hospitalarias que cumplan con los criterios de edad (hasta 60 años) y prácticas de riesgo (múltiples parejas, uso de drogas recreativas, participación en chemsex…); y a las personas con alto intercambio de parejas sexuales (10 o más en los últimos 12 meses o 3 parejas en los últimos 3 meses), personas que acuden a lugares específicos para practicar sexo en grupo (saunas, etc), que han tenido una infección de transmisión sexual (ITS) en el último mes y que no hayan recibido la vacuna con anterioridad.

La vacunación se lleva a cabo principalmente en los Centros de Información y Prevención del Sida (CIPS) de cada una de las tres provincias, previa solicitud de cita para la vacunación en cada centro, para lo que se les ha comenzado ya a remitir un SMS indicando que pueden solicitarla.

Profilaxis posexposición

En cuanto a la profilaxis posexposición, en la Comunitat Valenciana se continuará vacunando a los contactos estrechos de casos confirmados con alto riesgo de enfermedad grave (personas con inmunodepresión, incluyendo infección por VIH, mujeres embarazadas y población infantil).

La identificación se realiza mediante las correspondientes encuestas epidemiológicas.

También se seguirá vacunando al personal sanitario que ha atendido a los pacientes o tomado muestras sin el equipo de protección individual (EPI) adecuado o cuando este ha fallado. Y continuará también en otros contactos estrechos identificados mediante las correspondientes encuestas epidemiológicas.

Hasta el momento se han administrado en la Comunitat Valenciana un total de 94 dosis de la vacuna frente a la viruela del mono, siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Salud Pública.