Atracan casetas de campo para robar productos fitosanitarios en Valencia

Los robos en el sector agrario suelen centrarse en las instalaciones de riego, objetos metálicos y cosechas con un alto valor en el mercado. Pero, a causa del encarecimiento histórico de los insumos, los ladrones han empezado a poner su punto de mira también hacia otro tipo de productos como los fitosanitarios.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) denuncia que un asociado de Nules, Antonio Lucas, acaba de ser víctima de un asalto a una caseta de campo donde los ladrones mostraron una especial prioridad por llevarse los productos fitosanitarios que estaban guardados y cuyo uso resulta necesario para hacer frente tanto a las malas hierbas como a las plagas y enfermedades de los cítricos. También robaron un pulverizador de pilas dedicado a la realización de aplicaciones de tratamientos y diferentes utensilios que se emplean en labores agrarias. El valor económico de estas sustracciones, así como de la reparación de la puerta y la pared que los asaltantes tumbaron tras violentos golpes, asciende a unos 4.000 euros. La denuncia ya ha sido interpuesta ante la Guardia Civil.

La organización agraria advierte de que los principales insumos se han encarecido de una manera brutal en el último año. La mayoría de los productos fitosanitarios que se usan en la agricultura valenciana han duplicado su precio, lo que atrae a los ladrones. Por ello, AVA-ASAJA reclama a las administraciones que intensifiquen la vigilancia tanto de las parcelas como de los puntos de recepción de las mercancías robadas a fin de atajar los robos en el medio rural.

Según la asociación, en este caso se ha denunciado el delito, pero en la mayoría de robos no se denuncia porque los agricultores han llegado a la conclusión que denunciar no sirve para nada y supone una pérdida de tiempo. No obstante, AVA-ASAJA pide y recomienda a todos los agricultores y ganaderos que sufran robos que interpongan denuncias, simplemente por solidaridad con el colectivo agropecuario, ya que si no se hace, desde la Delegación del Gobierno, basándose en la reducción de denuncias, concluyen e informan que disminuye el número de robos y, por tanto, no se toman medidas más contundentes contra esta lacra que se viene sufriendo gravemente desde hace décadas.