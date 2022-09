El Botànic no incluye la rebaja fiscal en sus propuestas de resolución conjunta

La propuesta estrella del presidente Ximo Puig anunciada en la sesión del Debate de Política General de ayer, la rebaja fiscal, no está en las propuestas de resolución que los grupos del Botànic han presentado y que mañana se aprobarán, previsiblemente, durante la segunda y última sesión del Debate.

La síndica del PP en Les Corts, María José Catalá, ha acusado este miércoles al Botànic de no concretar la propuesta fiscal en las propuestas registradas para el debate sobre el estado de la Comunitat, y ha insistido en el ofrecimiento de pactar con el president una bajada de impuestos a los valencianos.

Catalá ha señalado que no han encontrado “ni una sola propuesta de resolución” entre las que han planteado de manera conjunta los tres partidos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) que desgrane la propuesta fiscal que el presidente de la Generalitat planteó en el debate.

“Lo de Ximo Puig no tiene nombre: no sabemos si le han desautorizado desde Moncloa y no ha querido presentarla, o le han desautorizado sus socios y no ha podido presentarla”, ha insistido la síndica, quien ha destacado que el PP si que ha registrado una propuesta de bajada de impuestos y ha ofrecido negociar sobre ella para que sea “efectiva ya”.

Catalá ha indicado que la reforma anunciada por Puig es “un parche”, pero querían analizarla e incluso mejorarla, y ha calificado de “tomadura de pelo” que ese anuncio no se haya plasmado en una de las propuestas que se votarán en la segunda jornada del debate, que se celebrará este jueves.

Ha recordado que el presidente anunció que la reforma fiscal tendría efecto retroactivo, desde el 1 de enero de este año, por lo que no tiene mucho tiempo para aprobarla, y ha considerado que Puig “se parece cada día más” a Pedro Sánchez, porque “dice una cosa y la contraria” y “no le importa desdecirse y no cumplir su palabra”.

La síndica del PP ha insistido en que la reforma anunciada por Puig es “insuficiente” y está “lejos” de la del PP, pues mientras los populares plantean un ahorro de 1.500 millones de euros el president habla de 150 millones de euros, y además no ha concretado la tarifa del IRPF.

Ha añadido que tampoco se ha aclarado si la deducción sobre vivienda para jóvenes es compatible con la que ya existe, y ha aseverado que las deducciones anunciadas para las familias son “muy mejorables”, pues no se puede combatir el aumento del 16 por ciento de la cesta de la compra “con una deducción de 1 ó 2 euros”.