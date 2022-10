El PP dice que solo tres de cada cien quejas por ruidos provienen de las terrazas de los bares

Sólo un tres por ciento de las quejas presentadas por los vecinos por contaminación acústica son referentes a molestias provocadas por las terrazas de bares y restaurantes de la ciudad. Son datos objetivos de las Quejas y Sugerencias presentadas en 2021, según la memoria anual de Quejas y Sugerencias. De las 1.141 quejas por ruido en 2021 sólo 35 corresponden a molestias de las terrazas de bares y restaurantes.

“Estos datos demuestran que la gran mayoría de bares y restaurantes de nuestra ciudad cumplen, pero por unos pocos no deben pagarlo todos con la campaña del Gobierno de Ribó y PSOE a este sector económico de la ciudad del que viven miles de personas. Se debe ir a por quien realmente genere molestias a los vecinos sin generalizar, pero no iniciar campañas para perseguir a todo el sector que cumple horarios y disposiciones municipales”, aseguró la portavoz del PP, María José Catalá.

El PP asegura que el Gobierno de Ribó y PSOE es incapaz de frenar el botellón en nuestros barrios y la desbocada delincuencia en muchas zonas de la ciudad, pero emplea a la Policía Local, mermada de efectivos, para una campaña de terrazas da la hostelería mirando las terrazas hasta el milímetro. De hecho, en diez días la Policía Local ha multado a cerca de 400 bares y restaurantes de la ciudad.

Catalá ha asegurado que “no puede seguir con su campaña de acoso al sector hostelero de la ciudad, bares y restaurantes, con recortes de terrazas hasta el 60 por ciento en algunos casos, cuando no han puesto soluciones para frenar los botellones que sí causan problemas importantes de ruido, entre otros, en los barrios. No se puede demonizar a un sector que fue ejemplo de esfuerzo durante la pandemia, que sufrió importantes pérdidas, y lo que hay que hacer es sentarse con los hosteleros para trabajar conjuntamente en el Observatorio de Ocio y Turismo que el equipo de gobierno es incapaz de poner en marcha. Por unos pocos que incumplen no se puede ir a por todo un sector que genera empleo y riqueza en la ciudad”.