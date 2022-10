El aeropuerto de Castellón acelera el área destinada para el sector espacial

Aerocas, gestor del aeropuerto de Castellón, confía en poder comenzar en menos de un año el desarrollo de un millón de metros cuadrados destinados a actividades del sector industrial y logístico vinculado a la aeronáutica para ampliar, así, la disponibilidad de las instalaciones como vivero de empresas del sector espacial.

La directora general de Aerocas, Blanca Marín, ha participado este miércoles en el Valencia Digital Summit, evento tecnológico que busca dinamizar el ecosistema emprendedor y atraer inversión a la Comunitat Valenciana, donde ha expuesto la proyección del aeropuerto con una infraestructura “estratégica” para la implantación de proyectos de la industria aeroespacial tanto de “startups” como de otro tipo de iniciativas empresariales, ha manifestado a EFE.

La Generalitat apuesta por impulsar la actividad del sector aeronáutico y espacial y ha abierto una línea de actuación específica en el Plan Estratégico de la Industria Valenciana.

El aeropuerto de Castellón se considera “una infraestructura estratégica para el apoyo a la implantación de iniciativas emprendedoras y otras que puedan necesitar espacio físico”, como ya ha ocurrido con Arkadia Space, dedicada al desarrollo y comercialización de sistemas de propulsión química (motores) para dotar de movilidad en el espacio a satélites y cualquier vehículo orbital.

Arkadia Space cuenta con un banco de ensayos para motores de vehículos espaciales orbitales con combustible sostenible en el aeropuerto de Castellón, donde ya ha puesto en marcha las pruebas, y en el primer trimestre de 2023 se instalará también en esta infraestructura una sede de COMET Ingeniería para diseño y producción de componentes aeronáuticos.

Además, Aerocas tiene en estudio otras propuestas vinculadas al sector, dentro de su estrategia de diversificación de la actividad y en apoyo al sector espacial, según ha confirmado Marín.

Para la Zona de Actividades Complementarias del aeropuerto se está trabajando en el desarrollo de un millón de metros cuadrados y se espera comenzar a urbanizar los terrenos en menos de un año para poder acoger actividades del sector aeronáutico, un proceso que se podrá simultanear con la instalación de proyectos.

Actualmente el aeropuerto todavía cuenta con instalaciones disponibles, y hace poco tiempo puso en marcha más de 31.000 metros cuadrados de una plataforma industrial en la que ya se está desarrollando actividad.

Según ha afirmado la secretaria autonómica de Economía, Empar Martínez, en el foro titulado “Comunitat Valenciana, an area of opportunity for the aerospace sector” de Valencia Digital Summit en el que ha participado junto a la directora general de Aerocas, el objetivo es fijar las condiciones para que el sector pueda ofrecer un nivel óptimo de competitividad e innovación.

¿Y cómo lo hará, según Martínez? Aprovechando las fortalezas científicas, productivas y tecnológicas existentes en el territorio.

Desarrollo

Las perspectivas del sector están creciendo impulsadas por el apoyo institucional de la Generalitat, con la que buscan un marco de colaboración común y líneas de financiación específicas que estén alineadas con los planes de España y de la UE, ha explicado Nieto, también presidente de Espai Aero, la primera asociación del sector aeronáutico y espacial de la Comunitat Valenciana.

La asociación ha recibido peticiones de adhesión y en breve incorporará nuevos socios que se añadirán a las siete fundadoras (Arkadia Space, COMET Ingeniería, DAS Photonics, fentISS, NAX Solutions, Orbital EOS y PLD Space).

Nieto ha comentado que las propias empresas están invirtiendo en su desarrollo y están captando financiación, y ha destacado que se trata de un sector que hasta hace poco no era visible pero ya se está empezado a mostrar que tiene un “elevado potencial de desarrollo y crecimiento”.

Valencia Digital Summit

Durante la jornada de este miércoles se ha celebrado otra sesión en torno al sector en el Valencia Digital Summit, esta titulada “Foundations for the development of the aerospace industry in the region”, en la que han participado la Universitat Politècnica de València (UPV), Espai Aero, Val Space Consortium y el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos (COIAE-AIAE).

En ella se ha mostrado el trabajo de las diferentes instituciones, organizaciones y entidades del conocimiento vinculadas al ámbito espacial, y las fortalezas de la Comunitat Valenciana en materia académica, investigadora, empresarial y profesional, según informa la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad.

La tercera sesión ha tratado sobre casos de éxito y en ella se han expuesto los proyectos aeroespaciales que están realizando empresas valencianas. Han participado Arkadia Space, PLD, COMET Ingeniería y NAX Solutions.