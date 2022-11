Semáforo ámbar para el Corredor Mediterráneo

Tras décadas de reivindicaciones y otras tantas en obras, el Corredor Mediterráneo sigue avanzando en su ejecución. La construcción de este eje ferroviario que en su parte española suma más de 4.000 kilómetros tiene, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 488 kilómetros en marcha y 229 ya terminados.

La complejidad de esta obra, que en la mayoría de los casos se trata de compatibilizar con el tráfico ferroviario, hace difícil determinar en qué grado de ejecución se encuentra.

El comisionado del Corredor, Josep Vicent Boira, utiliza una simbología muy clara para realizar un diagnóstico de la situación. «El semáforo está ámbar tirando a verde». Su análisis se centra en los últimos cuatro años, es decir, desde que se creó el cargo que él ostenta.

El comisionado ha comparado este martes la situación actual con la que había en 2018. Entonces, un total de 440 kilómetros no tenían ningún avance, 118 estaban en proceso y 163 terminados. Actualmente, todos los tramos del corredor están planificados, aunque sea en forma de estudios previos.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Uno de los puntos negros es el tramo Xàtiva-La Encina. Los trabajos en este punto todavía durarán dos años más, por tanto, hasta 2025 los trenes entre Alicante y Valencia no podrán circular en alta velocidad.

Otro de los puntos clave es el canal de acceso a la ciudad de València. Boira ha anunciado que el viernes se realizará la apertura económica de las ofertas, por lo que se podrá avanzar en su adjudicación. La previsión, es que las obras puedan comenzar antes de que finalice el primer trimestre de 2023.

Mañana jueves la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha organizado un acto en Barcelona para reclamar que se aceleren las obras. Reunirá a unos 1.500 empresarios y representantes de la sociedad civil, a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y a los presidentes de Cataluña, Pere Aragonés; de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, y murciano, Fernando López Miras.

Reclamación en Bruselas

El presidente del grupo de presión Ferrmed, Joan Amorós, ha reclamado en Bruselas que la Unión Europea invierta 100.000 millones adicionales de aquí a 2030 en la red ferroviaria europea para desarrollar 18.000 kilómetros de transporte combinado de mercancías y cumplir con las metas climáticas de la UE, según informa Efe.

”Tenemos la situación parada desde hace veinte años”, ha asegurado a la prensa Amorós en la presentación en Bruselas de un informe sobre el sector elaborado por ese grupo empresarial. El presidente de Ferrmed, que presiona para que corredores ferroviarios unan los puntos con más tráfico del sur y el norte de la UE, lamentó que la Comisión Europea no tenga poder suficiente para diseñar e impulsar un plan “coherente” de inversiones que fije las prioridades de los Estados miembros.”No hay un plan coherente a nivel europeo. O hacemos un plan coherente a nivel europeo o no tenemos solución. Mientras cada Estado miembro actúe por su cuenta no hay solución porque se invierte de forma deslavazada y no hay interconexión”.

Amorós ha resaltado que las inversiones no se están destinando a los tramos donde hay más tráfico de mercancías, como en el caso de España sería el Corredor Mediterráneo, que es “donde está el tráfico de verdad”.