Enrique Benavent: “La Iglesia no es un partido político, los cristianos no somos un poder fáctico”

Enrique Benavent ya es el nuevo arzobispo de Valencia. Durante la homilía pronunciada en la misa en la ceremonia que ha tomado posesión de su cargo ha comenzado agradeciendo la labor realizada por su antecesor, el cardenal Antonio Cañizares. “El testimonio de su dedicación durante estos últimos ocho años nos ha edificado a todos y ha hecho un gran bien a la Iglesia, porque esta crece cuando los cristianos nos entregamos en cuerpo y alma a nuestra misión”.

Revestido con el traje coral y acompañado del vicario general de la Archidiócesis, Vicente Fontestad, el arzobispo electo se ha trasladado a primera hora de la mañana desde el colegio Jesús-María de Valencia, donde ha dormido, hasta el Palacio Arzobispal. Allí ha sido recibido por el nuncio del papa en España, Bernardito Auza, y por el cardenal Cañizares, así como por los cardenales, arzobispos y obispos que han participado en los actos de la toma de posesión.

En su intervención ha lanzado un claro mensaje. “La Iglesia, aunque esté organizada, no es una organización humana con fines terrenos; los cristianos, aunque vivimos en el mundo y estamos llamados a ser en él fermento de una vida nueva, siendo para el mundo lo que el alma es para el cuerpo, no somos un poder fáctico que actuamos a escondidas. Aunque tenemos el deber de trabajar por una sociedad más justa y, por tanto, es legítimo que muchos se comprometan en la vida política, la Iglesia no es un partido político”.

En este sentido, ha incidido en que la Iglesia “aporta a la sociedad una reflexión de de carácter moral sobre las realidades humanas que todos los cristianos comprometidos en el mundo están llamados a seguir en su compromiso” y ha continuado diciendo que es escuchando la Palabra de Dios como se deben “encontrar los caminos que inspiren la vida de nuestra diócesis”.

Al acto han asistido numerosas autoridades, como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el presidente de Les Corts, Enric Morera; la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé; la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, o los presidentes de las tres diputaciones provinciales, entre otras.

A todos ellos, Benavent les ha ofrecido su “colaboración sincera y leal” en todo aquello que “contribuya al bien social de la sociedad”, al tiempo que ha reivindicado “la gratitud” como “el tono vital de la vida del creyente y de la relación entre las personas”.

(Seguirá ampliación)