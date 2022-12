Las frases de Enrique Benavent, el nuevo arzobispo de Valencia, que indican cómo será su etapa

El arzobispo electo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, toma esta mañana de sábado posesión de su cargo durante una misa en la Catedral. La homilía que pronuncie marcará con claridad el carácter que quiere imprimir a esta nueva etapa, aunque el encuentro que ha mantenido con los medios de comunicación ha marcado ya diferencias con su antecesor, el cardenal Antonio Cañizares.

Deja atrás la localidad catalana de Tortosa, de donde ha sido obispo, vivencia que le proporciona una visión propia sobre asuntos como el del separatismo. Mientras monseñor Cañizares se despidió pidiendo a la Virgen María Inmaculada, “por España en estos momentos difíciles, cercana a romperse o a que la rompan, para que encuentre su camino de verdad, de justicia, de concordia, de unidad verdadera y sólida llena de paz y de garantía de progreso”, Benavent asegura que él, que recuerda que ha estado “mucho tiempo en Cataluña en momentos delicados y ahora, gracias a Dios, la situación es más tranquila”. Además, añadió, “cada uno vive sus sentimientos identitarios de una manera. Igual donde uno ve peligro otro no”.

También ha marcado su postura sobre el uso del valenciano en las misas. Natural de Quatretonda, el valenciano es su lengua materna. Por tanto, se muestra a favor de facilitar el uso del valenciano en las misas. «La Iglesia tiene que ser amable con todas las personas. Cuando yo era seminarista, y de eso ya hace 40 años, una misa a la semana se celebraba en valenciano. Es un derecho legítimo y de lo que se trata es de estar muy cerca de todas las personas»,

Preguntado por los objetivos que tiene como nuevo responsable de la diócesis valenciana que la Iglesia “no puede ser solo” vista como una institución “que dice no a todo”. “Dice sí a la vida, a las personas. Y por eso no a ciertas cosas, no a las personas”, ha precisado.

En consecuencia, ha afirmado que se debe “explicar también por qué la Iglesia, en muchos temas, no piensa como la mayoría de la sociedad o la cultura dominante”. “Hay que explicar las razones para pensar de esa manera y explicando las razones”.

Benavent ha manifestado que llega a esta nueva responsabilidad “como pastor de la Iglesia”. “Mi servicio a la sociedad es un servicio desde mi misión pastoral al servicio de la Iglesia, del Evangelio y al servicio de toda la sociedad desde lo que somos, desde lo que creemos y en definitiva proponemos como mensaje para nuestro mundo”.

Enrique Benavent ha pedido a los medios de comunicación que sean “instrumentos para informar de la Iglesia desde la verdad”, dado que “muchas veces se miran las cosas con algún prejuicio”. Ha considerado que “la gran información siempre se debe hacer desde la verdad”. “En la Iglesia cuando hacemos las cosas, podemos hacerlas mejor o peor pero siempre con buena intención. Es la verdad de lo que creemos y de los que pensamos”, ha agregado.

Igualmente, Benavent ha mostrado su deseo de que su presencia y la de la Iglesia sean “una presencia evangelizadora” en la que “buscar caminos”, al tiempo que ha asegurado que la diócesis valenciana tiene “muchas realidades eclesiales” y ha abogado por acercar la Iglesia a los valencianos. “Me gustaría que sintieran la Iglesia como una realidad que está cerca de las persona, que ayuda”, ha apuntado.

El arzobispo ha mostrado también su interés por las vocaciones y por “cuidar” a quienes forman parte de la Iglesia, “coherentes con la vida y la misión”. Tras ello, ha hablado de la “gran realidad educativa” que tiene la Iglesia valenciana y ha afirmado que esta es “un instrumento para llegar a muchas familias”. “Muchas veces la Iglesia necesita de estas instituciones y de estos instrumentos para llegar a las familias”.