Enrique Benavent, nuevo arzobispo de Valencia tras la marcha de Antonio Cañizares

El cardenal Antonio Cañizares Llovera, a punto de cumplir 77 años, ha dejado este lunes de ser arzobispo de Valencia tras ocho años en este puesto. Su sucesor será el también valenciano Enrique Benavent, hasta ahora obispo de Tortosa. Ha sido el propio arzobispo de Valencia el que ha anunciado el nuevo nombramiento. “Todo seguirá igual”, ha asegurado Cañizares, quien ha señalado que la toma de posesión se producirá en diciembre.

El anuncio se produce después de que este domingo, con motivo del 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, Cañizares se despidiera en un gran acto. Lo hizo durante su homilía del Te Deum en la que agradeció su mandato eclesiástico.

“Doy gracias a Dios por concederme este lugar hace ocho años en mi ministerio episcopal y también hoy, casi al final de mi servicio, quiero dar gracias por este don que Dios me ha concedido”, señaló el prelado. “Valencia se me confió a mi cuidado y por ella me gasto y desgasto hasta el extremo, hasta la extenuación si así se requiere” añadió.

Cañizares, nacido en Utiel (Valencia) el 15 de octubre de 1945, es sacerdote desde 1970 y fue nombrado en 1992 obispo de Ávila, tres años antes de que entrara a formar parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En 1996 pasó a ser arzobispo de Granada y en 2002, titular del Arzobispado de Toledo; un año más tarde, Juan Pablo II le impuso el palio arzobispal en Roma.

Después de que en 1999 fuera elegido presidente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal Española, en 2005 accedió a la vicepresidencia de este órgano y un año más tarde fue creado cardenal en el primer consistorio convocado por Benedicto XVI.

En 2013 fue uno de los cinco cardenales españoles en el cónclave para la elección del nuevo Papa. Precisamente, el Papa Francisco le nombró también ese año arzobispo de Valencia en sustitución de Carlos Osoro, designado arzobispo de Madrid.

Al cumplir los 75 años, como es preceptivo, Cañizares presentó la renuncia como arzobispo, que la Santa Sede ha tardado en resolver casi dos años.

Las quinielas sobre su sucesor se abrieron hace meses, pero el medio especializados Religión Digital, señaló al hasta ahora obispo de Tortosa, Enrique Benavent Vidal (Quatretonda, 1959) como el elegido por Roma.

De 63 años, ha sido obispo titular de la Diócesis de Tortosa desde 2013. En la Conferencia Episcopal Española (CEE) es el presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe desde 2017. Además, es miembro de su Comisión Permanente.

Es licenciado en Teología por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de València y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Recibió la ordenación sacerdotal en Valencia de manos de Juan Pablo II el 8 de noviembre de 1982, durante su primera Visita Apostólica a España.

El 8 de noviembre de 2004, Benedicto XVI le nombró Obispo Auxiliar de Valencia y el 17 de mayo de 2013 el Papa Francisco le nombró Obispo de Tortosa.