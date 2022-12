Regalar figuras de golondrinas, ¿por qué dan buena suerte?

La tradición valenciana de regalar golondrinas viene del siglo pasado. Entre 1950 y 1970 era muy común ver en las paredes de los balcones y patios de las casas figuras de cerámica colgadas. Todas ellas, por supuesto, se fabricaban artesanalmente, principalmente en la localidad de Manises, donde la cerámica tiene una potente industria que ha perdurado hasta la actualidad.

Ha sido el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, el que ha decidido este año recuperar esta tradición y regalar por Navidad unas de estas figuras.

“Manufacturas que consiguieron transmitir mediante técnicas de cerámicas básicas, y con solo los colores blanco y negro, la esencia de una de las aves más apreciadas por los beneficios que aportan a la humanidad y por ser el recurrente marcador natural del inicio de la primavera”.

Ahora además sabemos que son un indicador sobre el cambio climático, pero ¿por qué se les considera amuletos de la buena suerte? Porque se cree que donde construye su nido, extiende la protección y felicidad en ese hogar.

Las golondrinas

“La golondrina es un animal de poder y resiliente, un ave que soporta muchos cambios, pero que siempre regresa al mismo destino poniendo de manifiesto su lealtad, fidelidad y precisión”.

¿Volverá?

El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, ya ha confirmado que no volverá a encabezar la candidatura a la Alcaldía de Faura, decisión que hace bastante improbable que pueda mantenerse en la Diputación. En su tarjeta de Navidad, en la que hay dibujadas unas golondrinas.

No basta una oroneta per a fer primavera, (no es suficiente una golondrina para hacer primavera)

ni un camí fet per a trobar destí. (ni un camino hecho para encontrar un destino)

Sentir la companyia, (sentir la compañía)

malgrat les tempestes, incerteses i soroll permanent. (a pesar de las tempestades, incertidumbres y ruido permanente)

Toni Gaspar llegó a la Diputación de Valencia en sustitución de Jorge Rodríguez, que tuvo que dejar la presidencia tras quedar imputado en el caso Alquería, donde ya ha tomado declaraciones. Rodríguez fue suspendido de militancia pero no dejó la política. Se presentó con su propio partido a la Alcaldía de la Vall d’ Albaida, la Vall ens Uneix, y arrasó.

Gaspar ha marcado un estilo propio en la Diputación, ha huido de los enfrentamientos políticos y ha optado por la gestión. De hecho, él mismo se define como un “bicho raro” por tener su propia manera de pensar en lo que se refiere a las “líneas rojas”. Estas declaraciones las hizo en referencia al que fue el jefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, detenido también por el caso Azud.