Marcos Benavent dice que Anticorrupción le dijo a través de su abogado que señalara a Rus

El autodenominado “yonki del dinero” Marcos Benavent ha negado ayer que ni el expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, ni su jefe de Gabinete, Emilio Llopis, le dieron nunca ninguna indicación para contratar a ningún zombi.

Sin embargo, sí que afirmó que había recibido indicaciones para que “señalara” a Alfonso Rus y ha responsabilizado a su anterior defensa “que estaba en contacto permanente con la Fiscalía Anticorrupción”.

Además, también ha negado a preguntas del letrado de Emilio Llopis que “él nunca le entregó a su exsuegro grabación alguna” en alusión a los pen drive y discos duros con grabaciones que dan origen a la causa.

Su suegro y su exmujer le robaron el ordenador

A preguntas de su abogado ha explicado que el ordenador que requisa la Guardia Civil “era de mi mujer y lo utilizábamos para ver películas. Los pen drive no los conozco”.

Benavent ha admitido que “yo estuve grabando durante años, luego cortaba y pegaba y guardaba en el ordenador. Y tenía cosas muy personales y muy privadas, y las tenía en la que era casa de mi suegro. Luego esa casa fue mía porque se la donó a su hija cuando estaba casada conmigo”. Ha explicado que tras separarse, no se le permitió entrar a recoger sus cosas “y mi exsuegro me sustrajo material y se las da a todo el mundo, a periodistas, a políticos y a Rosa Pérez que las utiliza en beneficio político”.

Ha seguido explicando que “no me dejan recuperar de mi casa ese tipo de material, porque me divorcio y la relación está rota y bastante mal. Nunca autoricé a mi mujer ni a mi suegro a que utilizaran ese material, ni a la Guardia Civil, ni a la Fiscalía, ni a Rosa Pérez ni a ningún periodista, ni autoricé la entrada y registro en el despacho de mi anterior abogado porque yo tenía documentos para mi defensa y me dejaron en total indefensión”.

Benavent ha pedido perdón por el daño que haya podido causar y ha explicado que fue él quien firmó el contrato del futbolista del Olímpic, Miguel Ángel Mullor: “me hicieron llegar el currículo o el presidente comarcal del PP o el de Ontinyent- Era experto en materia deportiva y en Imelsa había una línea de Terra i Mar que encajaba con su perfil”.

También ha explicado ante el tribunal que “nadie nos dijo que los asesores tenían que tener requisitos” . Y que “no hubo ninguna denuncia de ningún sindicato o partido político. No tenía sentido que yo supiera que no iban a trabajar. Si lo hubiera sabido, hubiera dimitido”.

Ha dicho que “se justificaban todas las dietas, se pasaban al departamento económico financiero y de ahí pasaba al departamento de personal”.

Benavent, que ha contestado a las preguntas de todas las defensas pero no del Ministerio Fiscal, ha declarado que el ex subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, era el único consejero socialista de Imelsa y tenía dos asesores. En 2011 los asesores tenían que pasar a ser fijos y por eso se despidieron a los que había y se contrataron otros dos.

He reiterado que “para Imelsa y para mi, dábamos por hecho que todos trabajaban y que iban a su trabajo. Donde no iban a trabajar era a Imelsa. No tenía que supervisar su trabajo y era imposible hacerlo porque no fichaban ni tenían un sitio físico para trabajar”.

Ha negado haber participado en ninguna decisión de contratar a alguien en Ciegsa. A los asesores de Ciegsa los conocía por el partido, no por Ciegsa.

En varias ocasiones ha reiterado que Rus nunca le dio orden de contratar a ninguna persona. “Nunca he contratado a nadie en beneficio personal o del PP”.

Respecto al imputado conformado Adolfo Vedri, quien tuvo a dos trabajadores en su empresa a sueldo de Imelsa, ha explciado que “llevaba la comunicación y la imagen corporativa y trabajaba mucho en Terra i Mar. Llegamos a una acuerdo económico por que si no hubiéramos tenido que facturar y así nos ahorramos el 21 por ciento de Iva, pero tenían que trabajar en todos los temas de Imelsa, era un trabajo continuo. Yo daba por sentado que trabajaban para Imelsa”.

También se ha referido a José Estarlich quien ayer declaró que todo era un paripé y ha dicho que él pensaba que “iba a trabajar todos los días durante tres meses”.