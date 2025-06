El abogado de Argüeso acusa a la jueza dana de "conjeturas y juicios de valor" y recurre su negativa a que un médico investigue "las lagunas de memoria" del jefe de la Aemet

La defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigado en la causa penal sobre la gestión de la dana en Valencia, ha recurrido la denegación por parte de la instructora de que un jefe de Aemet, que testificó este lunes, sea sometido a un examen médico forense, al entender que se ha basado en "conjeturas y juicios de valor" de la jueza.

En su escrito presentado este miércoles y al que ha tenido acceso EFE, la defensa de Argüeso -imputado en esta causa junto a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas- responde así al auto de la jueza de Catarroja que le reprochaba que intentara "desacreditar" a José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana.

Núñez declaró este lunes durante siete horas ante la jueza como testigo y proporcionó "un testimonio coherente, preciso, acompañado de elementos que corroboran su versión", que fue de "grandísima utilidad por su carácter técnico y por su intervención en el Cecopi" de ese día, señalaba la instructora Nuria Ruiz Tobarra en su auto.

Sin embargo, el abogado de Argüeso pidió que el técnico de Aemet fuera examinado por un médico forense "ante las lagunas de memoria que sufrió", para determinar si esa laguna de memoria era "real y tener una base médico-psiquiátrica o neuronal, del tipo que sea, o pudiera ser fingida".

En su auto de respuesta, la jueza calificaba este miércoles de "despropósito absoluto" esa petición, que consideraba que evidencia "la carencia de argumentos" de una defensa que hace "un ataque directo" a este testigo.

La defensa de Argüeso señala ahora que esa resolución de la instructora es "injusta y contraria a derecho", ante lo cual ha presentado un recurso de reforma donde niega "punto por punto" los argumentos de su auto para rechazar la práctica de esa diligencia pues lo ha hecho "en base a meras conjeturas o juicios de valor, inadmisibles".

"No hace falta que recuerde a su señoría quién ha de dar argumentos en un proceso penal, yo no debo demostrar (pese a que considero que a día de hoy lo he hecho, porque me he visto forzado a hacerlo) que mi cliente es inocente, serán otros los que deberán superar el principio de Presunción de Inocencia, de carácter constitucional", añade el nuevo recurso presentado.

La defensa del ex alto cargo del Gobierno valenciano niega haber "atacado" a Núñez al haber solicitado esa diligencia "y mucho menos" dice haber "usado una supuesta 'enfermedad mental' (acepción que hacía mucho tiempo que no leía ni oía, y que me parece francamente desfasada y estigmatizante)".

"Simplemente -añade- ante el hecho de que un señor, que fue protagonista en los hechos investigados, oponga una supuesta amnesia (lamento si la palabra no gusta, pero es la que tiene nuestro diccionario de la RAE o borrado de memoria de gran parte de lo sucedido el día 29/10 pasado, que nos genera dudas de su veracidad es por lo que hemos pedido que la clínica médico forense (esto es, el organismo competente a tal fin) nos ilustre de si es real esa ausencia de gran parte de los recuerdos que este señor afirma que tiene, y si la misma pudiera influir en su declaración".

El abogado asegura, entre otros argumentos, que no le parece "creíble" que "si alguien tiene una pérdida de memoria como la que él manifestó que tenía no haya consultado a un médico a día de hoy".

"Creo que la mayoría lo hubiéramos hecho, y ya no solo por nuestra tranquilidad, sino sobre todo para poder justificarnos de cara al Tribunal", apunta en su escrito.