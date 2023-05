Agricultura propone abatir más jabalís para controlar su población

La sobrepoblación del jabalí esta suponiendo desde ya hace años un problema tanto social como económico. En el primero de los apartados, el 90 por ciento de accidentes de tráfico causados por especies cinegéticas tienen al jabalí como protagonista. En el segundo, los daños a la agricultura son cada vez mayores y la proliferación de comederos para tratar de aplacar el apetito voraz que hace peligrar los sembrados, origina un crecimiento de la especie que en algunas comarcas está totalmente descontrolado.

Por ello, la Conselleria de Agricultura en el Informe técnico sobre el estado de conservación de las especies cinegéticas de 2022 recomienda «autorizar la caza y control del jabalí en todo el territorio de la Comunitat sin aplicar limitación alguna respecto al marco norma por la que se regula la caza y control del jabalí en la Comunitat Valenciana, y por ello recomienda «la autorización del uso de visores nocturnos, atrayentes o dispositivos electrónicos de fototrampeo» desde un modelo de gestión menos conservador, dirigido a la reducción de las poblaciones de caza mayor. «También la limitación de prácticas como el abuso del cebado deben contribuir a frenar la dinámica al alza de la especie». Algunas de estas recomendaciones ya están aplicadas en las zonas consideradas de sobrepoblación de jabalí.

Se estima que durante la pasada temporada (2021-2022), se abatieron un total de 42.315 ejemplares de esta especie en el conjunto de espacios cinegéticos de la Comunitat Valenciana.

Este volumen representa, un año más, el máximo histórico de la serie disponible para la especie y mantiene una posición predominante en las especies de caza mayor, suponiendo por sí misma, más del 85 por ciento del total de ejemplares capturados para todas las especies de caza mayor.

Estas cifras suponen una ratio media anual, para el conjunto de los espacios cinegéticos con capturas de esta especie, de más 1,60 jabalís por kilómetro cuadrado.

En el ámbito comarcal, sin embargo, esta variable alcanza un valor máximo de 6,69 animales por kilómetro cuadrado en la Marina Alta. También en las comarcas vecinas del Sur de Valencia se observan valores muy elevados para esta variable.

De este modo, señala el informe de la Conselleria de Agricultura que los niveles actuales de densidad de jabalí en amplias zonas del territorio valenciano estarían muy por encima del valor de referencia o estado de normalidad y reitera que «este diagnóstico coincide con un escenario de importantes y crecientes impactos sobre la agricultura, el medio y las actividades humanas».

Las capturas crecientes de los últimos años parecen indicar que el efecto de la caza y el modelo de gestión de la última década no es adecuado o suficiente para invertir el crecimiento de su población. La parte de la población que anualmente se extrae del sistema mediante la caza deportiva y los controles ejecutados por los titulares de espacios cinegéticos, no compensa la tasa de reproducción de la especie,» de forma que la población seguirá creciendo de no aplicarse cambios significativos».

Y advierte que el jabalí no sólo mantiene su área de distribución en la Comunitat, sino que está colonizando nuevos territorios y ambientes en los que la especie no ha estado presente en décadas anteriores, como son los humedales costeros y zonas del perimetrales de algunas ciudades, como es el caso de Valencia.