Aitana Mas se reincorpora a Les Corts tras vencer al cáncer

La diputada de Compromís, Aitana Mas, se ha reincorporado hoy a Les Corts Valencienes después de meses de lucha contra el cáncer del que se ha curado.

La diputada ha recibido el caluroso aplauso de diputados de todos los grupos, servicios de la Cámara y periodistas. Muchos compañeros del Parlamento se han acercado para abrazarla, entre ellos el presidente de la Generalitat o el conseller de Sanidad, y la diputada ha pedido la palabra para decir que "Por muchos momentos pensé que no volvería a esta Cámara, y quería devolver toda la estima, apoyo y afecto que he recibido del personal de la casa, periodistas, compañeros y mi familia y amigos".

Mas ha repasado sus agradecimientos: "a mi oncólogo, Eugenio Palomares, una persona que me ha curado, gran profesional y mejor persona, del Hospital del Vinalopó, que me ha permitido estar aquí. A mi familia que desde el día que les dije que tenía cáncer cambiaron mi lagrimas por alegría. A mis hijos y mi marido, por los días que no me he podido levantar de la cama, ni darles el biberón, que me han visto vomitar en el cubo suyo de la playa... A mi marido que ha sacado la casa adelante y a mi familia y ha aguantado mi insoportable humor negro".

La diputada ha hecho hincapié en que "hoy vuelvo a esta casa gracias a la gente que paga sus impuestos y que ha hecho que me sometiera a un tratamiento que no podría haber pagado yo nunca".