La alcaldesa Catalá afirma que los ediles díscolos de Vox apoyarán la estabilidad del Gobierno municipal de Valencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha explicado que habló el pasado viernes con los dos ediles de Vox, tanto con Juan Badenas, que está suspendido de militancia, como con su pareja, Cecilia Herrero, que ha pedido la baja voluntaria de la formación de derecha extrema.

Catalá ha dicho que "ellos quieren continuar en este ayuntamiento y apuestan por la gobernabilidad de Valencia y en que no vuelva el gobierno de izquierdas a esta ciudad" y ha añadido que el secretario general del pleno ha pedido al secretario nacional de Vox que aclare en qué situación se encuentran ambos. Para ello le ha dado un plazo que espera que Vox cumpla y no se demore más allá de "los próximos días".

Ha recodado que "yo soy una alcaldesa que ya he gobernado en solitario" y que "el problema no es de mi partido, el problema lo tiene Vox".

La alcaldesa ha explicado que "Vox tiene una crisis interna y les hemos dado un plazo para dirimir los problemas que tiene en el Ayuntamiento" y ha añadido que "es importante que Vox, que es un partido con aspiraciones de gobierno, demuestra en estas próximas horas la solvencia suficiente para resolver la situación que tiene en este momento".

Catala ha dicho que "comencé gobernando en solitario" y ha calificado de "problema interna que afecta solo a Vox y que Vox debe resolver si quiere tener solvencia en las instituciones".

"Es el pleno del Ayuntamiento es el que ha de conocer de la situación de sus concejales, y es el próximo pleno ordinario del 25 de marzo en el que se ha de rendir cuenta de la situación de cada concejal respecto a su grupo político o su condición de no adscrito".

Respecto a las competencias que actualmente ostenta Cecilia Herrero, que es miembro de la Junta de Gobierno, ha dicho que "eso se ha de resolver antes del día 25, por eso le ha pedido celeridad al partido Vox nacional para que clarifique la situación de sus concejales y para que resuelva la crisis interna que tiene".

La alcaldesa ha reconocido que "estamos estudiando todos los escenarios que se pueden dar".

Respecto a la cuestión de confianza pedida por el PSPV, la alcaldesa ha dicho que "el problema no lo tengo yo, lo tiene Vox, y esto es algo que no quieren entender, yo ya he gobernado en minoría en este Ayuntamiento".

Y en alusión a la comisión de investigación sobre los contratos presuntamente irregulares firmado por Badenas, la primera edil ha recordado que se ha pedido un informe a los servicios jurídicos del Ayuntamiento sobre esos contratos cuestionado" por lo que tras la conclusión del mismo se decidirá sobre si hace falta esa comisión o no".