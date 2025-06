Alcantarillas digitales de Toronto a Houston con marca Valencia

Global Omnium, a través de la compañía Idrica -que nació desde su división tecnológica- y gracias a su alianza estratégica con Xylem, aumenta su presencia de forma notable en Estados Unidos y Canada. La empresa valenciana está llevando a cabo la digitalización de la red de alcantarillado y otras medidas de implantación tecnológica con ventajas ambientales y sostenibles en seis ciudades norteamericanas.

En concreto, son en Cincinnati (Ohio), Kansas City (Missouri), Toronto (Canadá), Houston (Texas), Richmond (Virgina) y Búfalo (Nueva York).

La ciudad de Toronto, que cuenta con una población de más de 3 millones de habitantes, ya cuenta con un gemelo digital de la red de saneamiento en funcionamiento en las zonas más problemáticas de la red de alcantarillado de la ciudad. Lo que ha hecho posible la tecnología instalada del gemelo digital en Toronto es que la ciudad pueda adelantarse y evitar algunas de las consecuencias de los episodios de lluvias que sufre la ciudad. Como por ejemplo, evitar que se produzcan infiltraciones no deseadas en la red de alcantarillado y de este modo "prevenir estos episodios y ayudar a la ciudad para determinar en qué puntos críticos pueden suceder más estos episodios no deseados y, con antelación, poder cambiar y reformar la red para no suceda", como afirma Pablo Calabuig, director de Idrica para EE.UU. y América Latina.

En Cincinnati y Búfalo, además de prevenir posibles inundaciones en caso de lluvias como en Toronto, se ha desarrollado además la capacidad de evitar posibles vertidos de aguas residuales al medio natural en momentos de lluvias adaptando con antelación la operación. Es decir, contribuye a resolver uno de los principales problemas que se dan relacionados con vertidos no deseados especialmente en zonas de gran valor ambiental.

El caso de Houston, donde Global Omnium comenzó a colaborar con la ciudad durante la pandemia, el sistema que se ha implantado ahora consiste en un sistema de alerta temprana que detecta las oscilaciones de nivel y avisa de posibles puntos de bloqueo o tapón que puedan darse en la red de alcantarillado provocado por la acumulación de gasas, toallitas o productos similares, lo que permite reducir así en más de un 50 por ciento los desbordamientos.

El caso de Kansas City es muy relevante puesto que lo que se está implantado supone unir, en un sólo sistema de gemelo digital, la gestión del agua potable y la del alcantarillado. "La unión de toda la información lo que nos va a permitir es tener muchas sinergias y dar un uso a esa información de enorme valor para la ciudad y sus habitantes", dice Calabuig. Por ejemplo, gracias a los contadores inteligentes se puede prevenir no solo fugas de agua potable y avisar al cliente, sino también en el caso del agua residual prevenir infiltraciones no deseadas en la red de alcantarillado que puedan darse, por ejemplo, en garajes.

La apuesta de Global Omnium por la digitalización, la sensorización y la implementación de tecnología para conocer en todo momento qué está pasando en el conjunto de infraestructuras del ciclo integral del agua arrancó hace más de una década. Por ese motivo, hoy es una de las empresas líderes en esta materia que se ha visto notablemente potenciada gracias a su estrecha colaboración con Idrica y Xylem.

Compromiso y respeto ambiental

Global Omnium, a través de TINE VERSE, desarrolla consultoría ambiental especializada en medio marino, moviéndonos donde otros no miran: bajo la superficie. Su misión es acompañar cada intervención humana en el océano, asegurándonos de que el mar no pierda su voz frente al desarrollo. “Observamos, analizamos y actuamos con rigor científico para que cada obra o proyecto en el entorno marino se lleve a cabo con respeto y responsabilidad. No somos espectadores: somos parte activa en la protección del medio marino”.

Vigilancia ambiental de obras portuarias, dragados, emisarios submarinos, desaladoras y proyectos de regeneración de playas. Planes de seguimiento adaptados a cada entorno, evaluando el impacto sobre hábitats sensibles como las praderas de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa, y generando cartografías bionómicas para entender y proteger la biodiversidad marina.

Todo con la mejor tecnología de vanguardia para realizar batimetrías, perfiles SBL, análisis de aguas y sedimentos, y monitorización en continuo de parámetros clave traducidos en informes técnicos rigurosos que acompañen la toma de decisiones, asegurando una gestión sostenible y responsable del medio marino.