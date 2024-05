Alicante, capital de la fotografía contemporánea en el mes de mayo

PhotoAlicante llega este año a su edición número 11 y con el título más que sugerente «Caminos imaginarios» que explora nuevos modelos de comunicación a través de la fotografía. El certamen se ha consolidado, año tras año, posicionando a Alicante como un referente nacional en fotografía contemporánea y en este año habrá 15 exposiciones que se podrán disfrutar durante el mes de mayo. Además, el evento no se circunscribe a la ciudad de Alicante sino que se extiende también por la provincia y llega a La Vila Joiosa, El Campello, San Vicente del Raspeig y Elche.

Y para un certamen de tal calado, como no podía ser de otra forma, se organizó una fiesta de el Centro Cultural Las Cigarreras el sábado pasado que coincidió con la inauguración de las tres exposiciones producidas por el Consorci de Museos de la Comunitat Valenciana. Se trata de «Instant Fossils» y «Las flores mueren dos veces» de Cristóbal Ascencio; la exposición colectiva «Las otras que me habitan» de las artistas emergentes Inés Pérez, Nerea Torregrosa, Sandra Pomares y Carmen Antón y la muestra también colectiva «Un espacio inesperado» de Diego Waisman, Mawatres, Juan Carlos Castro y Francisco Martínez. Hay que destacar que esta última cuenta con la alianza de The Doral Contemporary Art Museum (DORCAM) de Miami.

Recorrido por la provincia

El recorrido de las exposiciones continúa en Alicante con nombres como Conchi Rodríguez y Round 2 en La Casa de Cultura de El Campello, un proyecto de moda y fotografía que reflexiona sobre las segundas oportunidades. También Gema Borrás y «La naturaleza oculta» en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA), muestra que habla de la familia y la herencia en una clara distinción con lo científico; Noemí Pérez y Andrea Alborch, cuyas obras se expondrán próximamente en el Centro 14 de Alicante.

A estos nombres se suma la asociación de Escritores de Luces de la Universidad de Alicante (E.L.U.A.) y Espacios imaginados en la Sede de la Universidad de Alicante (UA) y la exposición WORK IN PROGRESS de los alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) que podrá visitarse en este mismo espacio.

PhotoAlicante llega también a La Vila Joiosa con la exposición «Casi Allí», de Tatiana Gutiérrez en el Espai Bigueta y se extiende también hasta el próximo mes de septiembre con una muestra fotográfica sobre fotoperiodismo español del I grupo de investigación Fototrans en el nuevo centro de cultura contemporánea de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche «La Valona». Colita, Pilar Aymerich y Guillermo Armengol son algunos de los autores que conforman esta exposición.

Otras actividades

En esta edición se realizarán las actividades Photobook por parte la asociación de Escritores de Luces de la Universidad de Alicante en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) el 7 de mayo y Photomaraton en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante el 25 de mayo.