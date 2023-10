Alicante desembarca en el Reino Unido en su mayor campaña turística

El Ayuntamiento de Alicante lanza en Reino Unido la mayor campaña de promoción de la ciudad que se ha realizado hasta la fecha para afianzar e impulsar el crecimiento del mercado británico. Una campaña que se pone en marcha coincidiendo con la celebración de la feria World Travel Market de Londres, del 6 al 8 de noviembre y cuyo lema es “Alicante City, where summer never ends”. Una frase que en castellano se traduce como “Alicante, donde el verano no acaba”.

De esta forma, un total de 175 autobuses urbanos trasladarán la luz característica de la ciudad, el sol, y las playas de Londres, Manchester, Bristol y Edimburgo. En concreto, circularán 50 en Londres, otros tantos en Manchester y Edimburgo y 25 en Bristol y durante un mes.

Al presentar hoy la campaña, la concejala de Turismo, Ana Poquet, ha explicado hoy que el objetivo es “impulsar y reforzar a nuestro principal mercado emisor de cara a captar más turismo ‘city break’ y vacacional aprovechando la gran conectividad aérea con Alicante de cara al otoño-invierno y que también generará reservas para el próximo verano”.

Por su parte, el alcalde, Luis Barcala ha explicado que “hablamos de una gran acción promocional que prevé más de 300 millones de impactos en el mes de noviembre con una imagen potente que transmite la suerte que tenemos de disfrutar de 320 días de sol e invita a los británicos a venir a comprobarlo y tener la oportunidad de conocer nuestro patrimonio cultural, probar nuestra gastronomía, pasear por nuestras playas y comprar en el comercio local”.

A ello se suman 123 mupis digitales, de los que 38 se podrán ver en las calles del centro de Londres del 1 al 8 de noviembre; 50 en las principales líneas de metro londisense entre el 6 y el 13 de noviembre y otros 35 más en el centro de Manchester del 13 al 26 de noviembre.

El mercado británico representa el 23,36% de las pernoctaciones hoteleras en Alicante según los datos de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA) en el acumulado del año, cifra que ha subido hasta el 27,5% en el mes de septiembre, lo que indica el creciente interés del turista británico por la ciudad.

De cara al otoño-invierno están previstos 5.236 vuelos entre 16 ciudades del Reino Unido y Alicante con cerca de 100.000 pasajeros estimados. Gran parte de ellos son viajeros que llegan sin un paquete vacacional previo y constituyen el nicho de mercado que quiere captar el Patronato de Turismo Alicante City&Beach que también ha establecido paquetes “city break” en Alicante con Jet2 y negocia con otros operadores como EasyJet que el año que viene tendrá una base en el aeropuerto Alicante-Elche.