Alicante toma la delantera adelanta una hora el cierre de las terrazas de bares y restaurantes

Cuando aún resuenan los ecos de la polémica generada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al considerar que tanto bares como restaurantes debían adelantar su horario de cierre en España -que ahora es la 1 de la madrugada-, Alicante ha tomado la delantera, al reducir, en una hora para ser exactos, el horario de apertura de las terrazas de los establecimientos de la ciudad.

La razón no es otra que conciliar el descanso de los ciudadanos con la actividad de los bares, evitando que el ruido que se genera en plena calle por la concentración de clientes de bares y restaurantes impida conciliar el sueño a los vecinos. Así, y mientras se debate en el país si la racionalización de horarios en el sector de la hostelería sin entrar en colisión con los intereses del sector, en una ciudad tan turística como Alicante, y con unas temperaturas suaves casi todo el año, las terrazas en invierno cerrarán a medianoche, en vez de a las 1.00 horas de lunes a jueves, y a la 1.00 en vez de a las 2.00, los viernes, sábados y vísperas de días no laborables.

Esto es así porque hoy se ha aprobado en la Junta de Gobierno, si bien aún tiene que dar el visto bueno el pleno para su entrada en vigor; hay que recordar que en el Ayuntamiento gobierna el PP en minoría, con 14 concejales sobre un total de 29, y el alcalde es Luis Barcala, por lo que para sacar adelante la nueva Ordenanza de Ocupación Pública necesitaría los votos de alguno de los otros grupos con representación municipal. Y el reparto de concejales tras las elecciones del 28-M es el siguiente: el PSPV tiene 8 concejales; Vox, 4; Compromís, 2; y Esquerra Unida-Podem, 1.

Hay que destacar también que la nueva normativa diferencia entre verano e invierno para fijar los nuevos horarios y considera que la temporada de verano empieza el 15 de junio, en vez del 1, como actualmente. Así, del 15 de junio al 30 de septiembre, el cierre de los establecimientos de domingo a jueves es a las 1, y fines de semana a las 2. Y la misma concesión se hace en Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, y en Navidad, desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero.