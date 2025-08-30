Sucesos
Un hombre sufre una lesión medular tras volcar el kayak en el que navegaba en la cala del Moraig (Alicante)
El herido fue empujado por el oleaje contra unas rocas en una zona de acantilados
Un hombre de 46 años ha sufrido este sábado una lesión medular después de que el kayak en el que navegaba volcara por el oleaje, cayera al mar y se golpeara contra unas rocas, en la zona de la playa de los Tiestos, junto a la cala del Moraig, en Alicante.
Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, esta mañana el grupo de rescate ha acudido con un helicóptero a rescatar a un hombre que navegaba en su kayak por la costa norte de Alicante y ha sufrido un percance.
El rescate ha tenido lugar en la playa de los Tiestos, una cala cercana a la concurrida cala del Moraig.
Al parecer, debido al fuerte oleaje registrado, ha volcado el kayak y su ocupante ha caído y se ha golpeado contra unas rocas en esta zona de acantilados.
El hombre presentaba un cuadro de lesión medular, aunque se le ha evacuado a un centro hospitalario, donde le evaluarán en detalle.
