Una mujer detenida en Alicante por robar más de 15.000 euros en joyas a la madre de su amiga

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 37 años acusada de un delito de hurto que ha conmocionado a dos familias unidas por décadas de amistad. La víctima, una mujer de 38 años, denunció la desaparición de joyas valoradas en 15.300 euros que pertenecían a su madre, señalando como sospechosa a su amiga de la infancia.

La investigación comenzó tras la denuncia, en la que se detallaba que la acusada había visitado con frecuencia el domicilio familiar y atravesaba una situación económica crítica. Además, había solicitado un préstamo de 500 euros a la madre de su amiga, del cual solo devolvió la mitad, lo que incrementó las sospechas sobre su implicación en el robo.

Los agentes iniciaron una búsqueda minuciosa tras recibir información de un contacto cercano que apuntaba a la posible venta de las joyas en establecimientos de compraventa de oro. Gracias a los registros obligatorios de estos negocios, se logró rastrear varias transacciones realizadas por la propia acusada.

Las pruebas se reforzaron al comparar fotografías de las joyas robadas con imágenes tomadas en eventos familiares. Las piezas fueron vendidas por cantidades muy inferiores a su valor real: en una ocasión por 270 euros y en otra por 2.600 euros, lo que evidenció la desesperación económica de la implicada.

La mujer fue detenida en Alicante y se le imputó un delito de hurto con el agravante de abuso de confianza. Aunque no contaba con antecedentes penales similares, los informes policiales recogieron conflictos familiares recientes. Tras su arresto, decidió no prestar declaración, pero las autoridades lograron recuperar una parte significativa de las joyas sustraídas.