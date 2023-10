Barcala suspende in extremis el pleno para aprobar los sueldos de los nuevos cargos directivos del Ayuntamiento de Alicante

El alcalde de Alicante,Luis Barcala, ha suspendido in extremis el pleno que de manera urgente había convocado para las 9.30 horas de hoy, con el fin de aprobar la nueva estructura administrativa del Ayuntamiento; una organización que incluía la creación de 12 altos cargos, de los que diez son directores generales y dos coordinadores.

Se trata de una sesión plenaria que se había convocado de manera urgente, y que se ha desconvocado apenas una hora antes de su inicio, también de manera urgente. En ella debían aprobarse los suelos de los nuevos cargos directivos; al gobernar el PP en minoría, con 14 de 29 concejales, necesitaba el apoyo de Vox, con cuatro ediles, para que saliera adelante. Según la aritmética, sin la abstención de Vox o de algún otro grupo político, Barcala no tenía los votos suficientes para aprobar la nueva estructura organizativa.

Ante esta situación, el alcalde ha desconvocado el pleno, alegando que así todos los grupos políticos dispondrán de más tiempo para estudiar el proyecto.

Hay que recordar que que el pasado martes, la Comisión de Presidencia y Régimen Interior aprobó elevar a pleno esta reestructuración de la gestión municipal, tras el voto a favor del PP, la abstención de Vox y el voto en contra de PSOE, Compromís y Unidas Podemos-EU, y que ahora se debía refrendar en el pleno. Al no estar garantizada hoy esa correlación de votos, por las dudas de Vox, el gobierno local no tenía asegurada la aprobación de la creación de los nuevos puestos directivos ni sus sueldos.

Tal y como ha explicado hoy, vía comunicado de prensa la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, “como ya dijimos en la propia comisión, optamos por la abstención porque queríamos que este tema se hablara y se pusiera sobre la mesa ya que no nos parece descabellada la idea de tener un nivel directivo igual que tantas ciudades donde está y funciona. Pero también dijimos en la comisión que teníamos ciertas dudas al respecto y no nos han convencido determinados aspectos por lo que en este momento no podíamos apoyar la propuesta de reorganización municipal”.

La nueva estructura pretende transformar la organización municipal y mejorar su eficiencia, ya que, en palabras de su alcalde, Luis Barcala, la reestructuración permitiría "afrontar los retos de la que ya es la décima ciudad de España con directivos que profesionalicen la gestión y la implantación de la carrera profesional".

"El objetivo de esta reorganización es impulsar la transformación de la ciudad, tanto desde el punto de vista urbano como social, mejorar los servicios para los ciudadanos, idear proyectos y desarrollarlos", señalaban el martes desde el consistorio.