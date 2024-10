Ni Berlín, ni Lisboa: La mejor escapada urbana en Europa es a esta ciudad española, según Traveller

Los lectores de la revista británica Traveller sitúan la ciudad de València como el mejor destino de Europa para una escapada urbana y la tercera en la categoría de las "más amigables del continente".

Según un comunicado del Ayuntamiento, la capital valenciana ha sido elegida en los Condé Nast Traveler’s 2024 Readers, un reconocimiento otorgado gracias a la participación de más de 125.000 lectores de esta prestigiosa revista de viajes en Reino Unido.

La votación popular ha determinado que València se coloque en cabeza de esta clasificación, formada por 20 ciudades en el que capitales como Roma, Estocolmo, Viena, Berlín, Lisboa, Madrid o Ámsterdam están por detrás en esta categoría.

Según indica la editorial, la capital valenciana está viviendo su mejor momento y destaca la transformación del antiguo cauce del río Túria en un parque urbano "de lo más bucólico", así como la inauguración de "elegantes bares en azoteas, innovando y renovándose hasta convertirse en el mejor destino de escapada urbana en Europa este año".

Estos premios, que se entregan en el Reino Unido y en otros países donde la editorial Condé Nast tiene delegaciones, son considerados como una señal de excelencia en el sector turístico.

Tercera ciudad "más amigable"

València ha sido también elegida tercera ciudad más amigable de Europa, solo por detrás de Estocolmo y Budapest.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha manifestado su satisfacción por este reconocimiento y ha indicado que València "se consolida como un destino turístico ejemplar, una ciudad amable y acogedora, que deja huella en los visitantes que recibe cada año".

"Somos una gran ciudad mediterránea con una potente oferta cultural, pero que además destaca por ser hospitalaria, saludable y divertida", añade Llobet, quien considera que esta elección confirma además a la ciudad como "ideal para vivir e invertir, y por lo tanto para visitar".

Destino sostenible

Este posicionamiento de València como destino sostenible en el mercado británico es resultado de la estrategia que la Fundación Visit València comenzó a desplegar en este mercado a finales de 2023, aprovechando la condición de Capital Verde Europea, añaden las fuentes.

Una hoja de ruta que ha llevado a la Fundación a realizar diversas acciones, como una presentación con medios de comunicación, un almuerzo informativo, la participación en el Spain Sustainability Day organizado por la Oficina de Turespaña en Londres, y la atención de viajes de prensa y gestiones con The BBC, The Times, The Independent, Conde Nast Traveler, National Geographic, Lonely Travel o The Guardian.

Gracias a este trabajo, indican desde el consistorio, en lo que va de año se han publicado más de 50 reportajes en Reino Unido que alcanzan un valor publicitario estimado en más de 117 millones de euros.

El reconocimiento de Condé Nast se suma además a la inclusión de València en la lista verde de Wanderlust, otra de las publicaciones de viajes más prestigiosas de este país, que lleva más de 30 años seleccionando las propuestas ecológicas y los destinos más auténticos y responsables del planeta para viajeros comprometidos.

Este año València ha sido una de las elegidas entre 1.000 candidaturas, junto con destinos como Burdeos (Francia), Rimini (Italia), Zúrich (Suiza), Eslovenia, Escocia, Viena (Austria), Calgary (Canadá), Colorado (USA), Islas Caimán o Belice.