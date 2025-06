Los podólogos advierten: no hay que caminar descalzos por la playa este verano en Valencia por este motivo

Debido a la dana, algunas playas de Valencia están repletas de cañas, astillas y restos de suciedad. Por este motivo, desde el Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha advertido de que este año hay un incremento del riesgo de padecer ‘cuerpos extraños’ en la piel de los miembros inferiores.

“Esta afección es muy común todos los veranos, pero este año todavía más. Los ‘cuerpos extraños´ son objetos punzantes que se quedan clavados en la piel, generalmente en las plantas de los pies. Muchas veces no se ven porque tienen un tamaño muy pequeño o son muy finos pero generan dolor y dificultad para caminar”, ha explicado Jorge Escoto, podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV.

“Los más habituales que nos encontramos los podólogos en las consultas son las astillas, espinas, pinchas de cactus, cristales o pelos de animal. Y justo esto, es lo que la corriente ha ido arrastrando hasta nuestras playas”, ha continuado Jorge Escoto.

Ante esta situación, desde el ICOPCV se ha respaldado la recomendación de las autoridades de evitar caminar descalzos por la arena de la playa y utilizar escarpines para el baño.

¿Cómo saber si tenemos un ‘cuerpo extraño’ clavado?

Desde el ICOPCV han señalado que el síntoma más destacable en sentir que tenemos un dolor punzante al tacto. Los podólogos indican que se nota que hay algo al presionar la zona, aunque no pueda verse. Dependiendo del tamaño y la naturaleza del cuerpo extraño puede haber enrojecimiento local, infección o, incluso, sangrado. En consulta, muchas veces se necesita apoyar la exploración con una ecografía de la zona o una radiografía convencional.

“En caso de padecer estos síntomas es imprescindible acudir al podólogo porque dispone de la iluminación, los conocimientos y los instrumentales necesarios para la extracción del mismo, sea de la naturaleza que sea. El podólogo es el profesional especializado para que se realice correctamente la extracción del cuerpo extraño, sin dañar el resto de tejidos colindantes. Muchas personas creen que es algo que a nivel doméstico se puede hacer sin problema y observamos problemas muy agravados precisamente por esto. Y el caso puede llegar a extremos muy complejos como es el caso de personas con diabetes que, además, presentan muchas dificultades para cicatrizar y pueden generar úlceras”, ha explicado Jorge Escoto.

Cuando se extraen este tipo de elementos punzantes, es posible que el podólogo paute, si se precisa, algún tratamiento farmacológico (como en los casos en los que hay infección) y que sea necesario realizar un control de la lesión.

Los errores más comunes ante un posible ‘cuerpo extraño’

1. Presionar la zona

2. Intentar extraer el cuerpo extraño con las uñas de las manos

3. No acudir a un profesional sanitario para que lo quite >> al atrapar el cuerpo extraño con unas pinzas no se debe apretar demasiado, cuando lo hace alguien sin experiencia es fácil que lo haga y entonces se parta, lo que hará más difícil su extracción posterior por parte de un profesional sanitario.

“Los pacientes con diabetes deben de prestar especial cuidado y atención con este tipo de lesiones puesto que en muchas ocasiones se pueden pinchar con algún cuerpo extraño y no tener la sensibilidad en el pie para detectarlo e identificar el dolor que puede provocar. La recomendación es que vayan calzados la mayoría del tiempo y que sólo vayan descalzos en momentos puntuales y en lugares seguros para sus pies. Además, deben de explorarse o que les exploren la planta de los pies a diario y ,ante la sospecha de poder tener algo clavado o haber sufrido de alguna laceración en la planta del pie, acudir al podólogo de confianza a que les realice una correcta exploración, extracción, cura y control”, ha destacado Jorge Escoto.

Desde el ICOPCV se ha recordado que, para garantizar que estamos en manos de un profesional de la Podología, disciplina sanitaria que todavía NO forma parte de la cartera de servicios del Sistema Público de Salud de Generalitat Valenciana, y evitar ser víctimas del intrusismo, es decir, ser tratados por supuestos profesionales que carecen de la formación universitaria que se exige para el desarrollo de esta rama sanitaria, hay que asegurarse que la clínica donde vamos a ser tratados dispone de número de registro sanitarioy el podólogo está colegiado.