Bielsa invoca a una militancia "libre y madura" para ganar las primarias provinciales del PSOE valenciano

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha invocado este viernes a una militancia del PSPV "libre y madura" para impulsarle y ganar las primarias provinciales de la formación.

El salón de actos de la facultad de Filología de València ha sido escenario esta tarde del primer mítin de Bielsa, ante cerca de un millar de personas entre militantes de base, más de medio centenar alcaldes de la provincia de Valencia y la mayoría de secretarios generales comarcales.

El acto de su presentación para revalidar el liderazgo provincial del partido se ha convertido en "uno de los encuentros con más participación de la militancia socialista que se han producido en los últimos tiempos fuera de los momentos electorales", según ha apuntado la candidatura en una nota.

El equipo de la candidatura se plantea, por ello, "espacios más grandes para los próximos actos" ante la "gran capacidad de respuesta que ha dado la militancia" en el primer encuentro del proceso de primarias, una respuesta que "demuestra la solidez de los apoyos con los que cuenta el secretario general para su reelección".

El dirigente provincial ha intervenido, en primer lugar, en la calle, desde unas escaleras, para agradecer las muestras de apoyo de la militancia que permanecía fuera del recinto.

Antes que el líder provincial, ha intervenido el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, quien ha destacado la "importante movilización" de la militancia; la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, una de las localidades más afectadas por la dana, y la portavoz en Oliva (la Safor) Ana Morell.

También ha tomado la palabra el exalcalde de Xirivella Míchel Montaner, localidad que "dio nombre al espíritu que acompañó a Pedro Sánchez hasta su triunfo en las primarias del PSOE en 2017", y entre los asistentes también ha estado el expresidente de la Diputación y síndic adjunto en las Corts, Toni Gaspar, o los alcaldes de Paterna, Juan AntonioSagredo; Almussafes, Toni González, o Burjassot, Rafa García, y asimismo el exsíndic en las Corts Manolo Mata.

Bielsa, que ha invocado a una militancia "libre y madura", ha destacado que quiere un partido "de puentes y no de muros", "de agrupaciones y no de despachos", y ha arrancado su intervención con la frase de que"todos los caminos en el PSPV conducen a que Diana Morant sea la próxima presidenta de la Generalitat".

"Este partido es tan apasionadamente libre que quien diga que alguien ha decidido que Bielsa no puede seguir es que no conoce ni remotamente el PSPV", ha señalado en otra ocasión.

Del mismo modo, ha ensalzado el trabajo de los alcaldes que están en primera línea ante la dana, como, entre los presentes, las alcaldesas de Paiporta, Maribel Albalat; la de Catarroja, Lorena Silvent, y la de Benetússer, Eva Sanz. a quienes se ha dirigido: "En medio del abismo, nos habéis dado esperanza y habéis ennoblecido la política".

También se ha referido al modelo de partido que defiende para la provincia, "sin fronteras, transversal, que sea un espacio común de respeto, donde no se borra a nadie y donde la militancia es soberana para decidir y solo se debe a su conciencia, a nadie más".

"No hemos venido a empatar el partido. Cuando sales a aguantar el resultado, acabas perdiendo, pero ese no es el PSPV que yo conozco en esta provincia y me presento porque tengo equipo, ideas y proyecto y porque no quiero un partido triste en la provincia, ni triste ni dividido", ha trasladado a los asistentes.

Ha incidido en que el camino para llevar a la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, a la presidencia "es seguro y fiable y está cargado de valores, convicciones, coherencia y lealtad", y ha llamado a "desenmascarar a un PP mimetizado con los ultras que ha demostrado su insolvencia y su falta absoluta de vergüenza en la gestión de la dana".