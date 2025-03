Un bombero que intervino en Campanar dice que tenían orden de confinar

El abogado de siete de las diez víctimas mortales en el incendio del edificio del barrio valenciano de Campanar ha señalado a EFE que el testimonio de unos de los bomberos municipales ante el juez demuestra que carecían de formación específica tras la experiencia del fuego que asoló la Torre Grenfell en Londres, y siguieron una instrucción "trasnochada" que era confinar a los vecinos en vez de desalojarlos.

Así lo ha afirmado, en su testimonio ante el Juzgado de Instrucción número 9 de València, el bombero municipal que dijo a la familia de cuatro miembros, entre ellos una bebé y un menor, que se quedaran en sus viviendas, tras acceder a la misma y comprobar que en el interior había "una especie de humo residual", en el que pudo incluso "quitarse la máscara".

Fue el padre el que abrió la puerta y la madre y sus hijos se encontraban en el interior de un baño ubicado en una de las habitaciones, y el bombero ha relatado que les dijo que lo mejorera permanecer allí, sin humos. Al salir de la vivienda informó al sargento del número de la vivienda en la que se encontraban, según su testimonio ante el juez.

El abogado señala que esa información "no sirvió de nada" porque con el humo era difícil ver los números de las puertas y no dio la información de cómo llegar a la vivienda.

El bombero tuvo que ser más tarde trasladado al hospital -por varias heridas por quemaduras e intoxicación por humo- y no habló con nadie ni nadie le preguntó sobre la familia, añade el letrado según el relato del bombero ante el juez.

El abogado lamenta que la orden de quedarse en la vivienda "les llevó a la muerte" ya que otros vecinos que no atendieron a las indicaciones de los bomberos y abandonaron el edificio "se salvaron" aquel 22 de febrero.

El bombero, añade, testificó ante el juez que la instrucción que dio ala familia fue: "Quedaos ahí", porque es lo que "hacen siempre", y señaló que no habían recibido formación específica tras el incendio de la Torre Grenfell, devastada en 2017 por un incendio que dejó 72 víctimas mortales.

El abogado se pregunta "cómo puede ser que los mandos que habían recibido esa formación no le dijeran a sus bomberos que si el edificio está descontrolado, el incendio está descontrolado, la única posibilidad es salir de allí todos".

"Y eso lo tenía que saber el oficial y el suboficial que estaban fuera dirigiendo al operativo", añade a EFE.

Lamenta asimismo que el juez no haya llamado a testificar, como han pedido los abogados de la acusación particular, a los bomberos que actuaron en la primera intervención, a los testigos, o no haya requerido las llamadas al 112.

El letrado ha pedido también al juez que se cite como investigado al representante legal de la empresa burgalesa que fabricó los paneles del revestimientode la fachada, los mismos que han ardido en otros incendios similares, por "saber de la peligrosidad" de sus paneles "al momento de venderlos" y ocultarla a autoridades y clientes.

Según este abogado, los responsables de esta empresa están imputados en Italia por la fabricación y venta del panel modelo Larson, que fue instalado en la Torre dei Moro de Milán, que sufrió un incendio en agosto de 2021.

También reclama que se investigue la posible responsabilidad del fabricante de la nevera donde se inició el fuego a partir de una fuga del gas refrigerante.