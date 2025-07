Los economistas de la Comunitat lamentan la "catástrofica" coordinación entre el Gobierno y la Generalitat por la dana

Como cada año, los economistas de la Comunitat Valenciana han hablado, y este año sus críticas se centran a la clase política por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre. La falta de agilidad y claridad con las ayudas a los afectados de la riada; la nula coordinación entre el Gobierno de España y la Generalitat valenciana y la poca confianza en que se ejecuten las obras hidráulicas necesarias para evitar futuras catástrofes naturales marcan la tónica de la encuesta anual que el Consejo de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana ha presentado hoy en Valencia.

Al acto han asistido los decanos provinciales de cada Colegio, José Manuel Salvador de Castellón, Juan José Enríquez de Valencia y Francisco Menargues de Alicante. Una de sus principales reivindicaciones ha sido la falta de coordinación entre administraciones, que han calificado los economistas encuestados de "catastrófica", con solo un 4,2% opinando que ha sido buena por un 54,6% que ha sido muy mala y un 25,2% que ha sido mala.

En ese sentido, los economistas han lamentado la falta de una comisión mixta y han asegurado que apoyan la reivindicación de la Generalitat en este sentido. "Sí, por supuesto. Es algo que se ha manifestado en muchas ocasiones, los primeros que alegan es la propia Generalitat, no hace falta que se lo digamos nosotros cuando son ellos los que nos hablan de esta falta de coordinación, de esa comisión mixta que en el primer mes ya estaba instaurada tras la erupción del volcán en La Palma y aquí tras ocho meses no está. Lo sufrimos los valencianos", ha asegurado Enríquez.

Una de las principales quejas ha sido la falta de agilidad en las ayudas a las empresas afectadas por la dana. "Se considera que ha habido cierta lentitud en las ayudas, no ha habido suficiente agilidad en la concesión y ejecución y todo ello ha llevado a un cierto retraso que ha perjudicado sobre todo a micropymes y pymes que necesitaban las ayudas de manera inmediata para sobrevivir", ha dicho Enríquez. En general, los economistas han valorado las cuantías de las ayudas como "regular", pues si bien consideran que eran adecuadas las ayudas genéricas, esperaban más líneas específicas por sectores. "Se ha echado de menos un cierto trabajo de cirugía, de bisturí, analizando caso por caso tras las ayudas generales otras más concretas y de mucha mayor cuantía", ha lamentado el decano del Colegio de Economistas de Valencia.

También han criticado los economistas la falta de claridad y transparencia en las ayudas, con un 58% mencionando que ha sido mala y muy mala y ha dificultado la labor de los empresarios para poder solicitar las ayudas.

Sin embargo, la mayor crítica ha sido para la falta de un plan claro de obras hidráulicas que permita evitar futuras riadas. "La intervención del Estado tendría que ser contundente, se echa de menos esa contundencia con medidas preventivas para evitar que se pueda producir otra dana", ha asegurado Menargues. Tan solo un 5,7% de los encuestado confía en que se ejecuten las obras para prevenir daño en tiempo y forma suficientes, y la gran mayoría creen o que habrá retrasos por falta de recursos o bien que a medio plazo no habrá directamente actuaciones en infraestructuras. "Hay mucha desconfianza fruto del pasado reciente. Sabemos que las grandes infraestructuras han tenido un efecto muy relevante. Valencia se salvó el día de la dana se salvó gracias al Plan Sur, que demostró que la infraestructura bien ejecutadas sirven.

Infrafinanciación e inversión del Estado

En ese sentido, los economistas han vuelto a señalar como el segundo mayor problema de la economía valenciana la infrafinanciación, mencionada por un 51,3% de los economistas y solo por detrás de la excesiva dependencia en sectores como el turismo o la construcción. Esa falta de financiación, aseguran, es la principal causa de que no se hubiesen ejecutado los planes hidráulicos previstos antes de la dana. "La Comunidad Valenciana es la peor en cuanto a inversión territorializada por comunidades autónomas. Deberíamos representar un 10% del total nacional por peso geográfico y PIB, pero no pasamos nunca del 7% y normalmente estamos entre el 4% y 5%", ha puesto sobre relieve Enríquez, que ha señalado que "desde ya" debería aumentarse a "un 15% o 20%" la inversión para recuperar lo perdido en las últimas dos décadas y poder así con esa financiación acometer las obras para evitar futuras riadas.

Su compañero del Colegio de Economistas de Alicante era más pesimista. "Hemos sido muy reivindicativos con la infrafinanciación, pero lamentablemente no nos han hecho mucho caso, no hay mucha voluntad", ha dicho, y ha querido puntualizar que la provincia de Alicante es "la peor financiada", algo que a su parecer "no tiene razón de ser con el peso económico de la provincia de Alicante en el panorama nacional.

En ese sentido, han puesto sobre relieve la falta de ampliación de los aeropuertos de Alicante-Elche y Valencia como un ejemplo de la falta de inversión del Estado en la Comunitat que daña la economía. El Consell cifra en un impacto negativo de más de 933 millones de euros anuales hasta 2030 la no ampliación del aeropuerto de Valencia y en otros 920 millones en ingresos turísticos anuales el no renovar el aeropuerto de Alicante-Elche.