Camarero: "No quitamos la subvención a Unicef, Acnur y UNRWA, pero tendrán que presentar sus proyectos por concurrencia"

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha defendido que las ayudas de la Comunitat a las agencias de la ONU no han desaparecido, sino que tendrán que optar por una "concurrencia competitiva" que define como la línea maestra del Consell. "No quitamos la subvención a Unicef, Acnur, UNRWA ni ninguna otra agencia. Tendrán que presentar sus proyectos en concurrencia competitiva y se valorarán si entran o no", ha remarcado.

La vicepresidenta ha aclarado este término en lo que ha sido la primera comparecencia de un conseller en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda para defender las partidas que cada Conselleria tendrá en los Presupuestos 2025 presentados por el Consell. La sesión ha sido intensa con descalificativos por parte de la oposición y loas por parte de Vox, con quien llegaron a un acuerdo para los Presupuestos, que ha agradecido que el PP ponga por delante "a los valencianos".

La diputada de Compromís, Nathalie Torres, ha achacado a la vicepresidenta que "eliminar las ayudas a Acnur y Unicef es romper con las Naciones Unidas" y le ha acusado de dejar "al pueblo palestino sin un euro" tras la retirada de la subvención directa a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). Torres ha asegurado que le "preocupa" que el Consell haya "comprado las ideas de los cuatro locos que parece que quieren gobernar el mundo", en referencia a la sintonía entre Santiago Abascal y el presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, Torres además ha compartido que "incluso Cáritas" ha criticado el recorte a las agencias de la ONU. La directora de Cáritas Valencia, Aurora Aranda, expresó su "preocupación" por la eliminación de la subvenciones que afectan a "la atención de un grupo de personas especialmente vulnerables, que son la infancia y la juventud”.

En la misma línea, la diputada del PSPV, Silvia Gómez, ha criticado el "ataque a las agencias de la ONU" y ha asegurado que "teme" que en el periodo de enmiendas Vox consiga "el recorte del 40%" en cooperación internacional, algo que aún así ha admitido que no ha bajado en el proyecto inicial de Presupuestos para 2025

.

La partida total para Cooperación Internacional y Ayuda al Desarrollo ha subido un 33,66% en los Presupuestos de 2025 con respecto al año pasado, así como también se han mantenido los 7,6 millones de euros en "subvenciones de inversión a ONGD para la realización de actuaciones de cooperación internacional al desarrollo".

Precisamente, Camarero ha mostrado la carta que recibió del presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Enrique Asensi, en la que aseguraba que es una "buena noticia" que no se hubiera recortado el presupuesto a la cooperación, en nombre de las 111 organizaciones de la Coordinadora, que representan a más de 450.000 personas socios. "Hablen con quien gestiona la cooperación, hablen si están contentos o no, hacen el ridículo", ha contestado la vicepresidenta.