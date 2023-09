El círculo de borneo del PP y Vox

No sé nada de náutica. Ni siquiera tuve la suerte de aprender como otros periodistas valencianos la nociones básicas para cubrir la celebración de la America’s Cup. Sin embargo, esta semana me he encontrado por casualidad con el concepto del círculo de borneo.

Explicado a grandes rasgos, es el movimiento que realizan los barcos cuando están fondeados y que debe tenerse en cuenta para que las embarcaciones no choquen. En la novela «Buscaba la belleza», el valenciano, Jesús Terrés, lo utiliza para hablar de una relación de pareja y la necesidad de dejar un espacio vital para que todo funcione. «¿Debemos respetar ese círculo imaginario para que no choquen nuestros mundos?», se pregunta el protagonista.

No pude evitar llevar la imagen de estos dos barcos a la política. Uno es el buque PP y el otro Vox. Hay que evitar el choque. Solo con este espíritu se entiende que el PP haya trabajado para encontrar un mensaje con el que sus socios se sientan cómodos para mostrar su repulsa contra la violencia machista: «No a la violencia contra las mujeres».

Que dos días después se convoque un pleno extraordinario par cesar al subsecretario de Justicia porque había ocultado una condena por violencia de género, va más allá de dejar libertad a tu socio para que el Consell no sea un guirigay.

Cuando el presidente Carlos Mazón configuró su Consell dejó muy claro que quería un solo equipo y rechazó el «mestizaje» que practicó el Botànic en las Conselleries, de tal manera que Vox diseñó sus departamentos y el PP los suyos. Lo han hecho en bloque, sin vigilantes de uno u otro partido.

Ese nombramiento nunca debería haberse producido y pese a la rapidez con la que se actuó- me consta que no hubo discusión a cómo se debía proceder- creo que es necesario empezar a plantear que habrá asuntos en los que será mejor chocar.

Pasa igual en las relaciones, el espacio no siempre es la solución a los problemas, sino que acaba con esa historia de amor que un día permitió iniciar un proyecto conjunto.