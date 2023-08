Mazón sale a pacificar el conflicto lingüístico: "Todo el Consell respeta a la AVL"

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, había preparado su respuesta para una pregunta que flotaba en el aire desde que la Conselleria de Agricultura, en manos de Vox, publicó el pasado miércoles varios mensajes en redes sociales en el que no se seguían las normas ortográficas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Ambos mensajes, que Compromís, guardó para llevarlos al Síndic de Greuges, fueron borrados de la red social X (antes Twitter).

Mazón ha hecho un llamamiento a la calma, al entendimiento y al respeto. En primer lugar ha dejado clara cuál es su postura sobre la denominación de la lengua. "En la Comunitat Valenciana se habla valenciano. Yo no sé qué interés en llamarlo de manera diferente a lo que dice nuestro Estatuto. No lo puedo entender y no lo voy a tolerar".

Primera aclaración directa al ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que compareció ante los medios para anunciar que había acordado con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que al valenciano se le denominase catalán/ valenciano, después que se obviase al valenciano en la lista de lenguas cooficiales que se hablarán, según lo anunciado, en el Gobierno.

En segundo lugar, quiso dejar claro que durante "el Gobierno del cambio que yo presido" no se diferenciará entre "valencianos de primera o de segunda" en función de si hablan más o menos valenciano o "lo hable de una manera o de la otra" y defendió que "todos somos valencianos de primera división y todos tenemos plena capacidad para defender nuestra denominación, nuestro Estatut y nuestras señas de identidad".

Para el tercer lugar, ha dejado el asunto más polémico. Si acata o no la AVL después de que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, dijera que este organismo estatutario "no tiene la verdad absoluta".

Mazón no ha dado rodeos y ha dicho que el Gobierno que preside, y obviamente ha incluido a Vox, "ratifica el absoluto respeto a la AVL, y todos recocemos su autoridad académica y científica, faltaría más". A continuación, ha realizado una precisión con el objetivo de apaciguar las diferentes sensibilidades existentes sobre esta cuestión.

"Durante estos últimos años han hecho falta gestos de integración y de sensibilidad. El valencianismo social y político se ha sentido demasiado alejado de la academia. Estos últimos días he visto demasiada intransigencia y ruido con las opiniones de los demás. Las instituciones y las administraciones no tenemos que estar de acuerdo con nosotros, sino con los que pueden no estarlo. Ahí está la concordia, la sensibilidad y el entendimiento".

Dentro de esta nueva etapa que Mazón quiere iniciar, ha anunciado que el próximo 11 de septiembre se reunirá con la presidenta de la AVL, Verónica Cantó,

para que inicie una apertura que permita que haya más ciudadanos que se sientan "avalados o protegidos" por la AVL.

Ha insistido en que todo el Consell reconoce la autoridad científica y académica de la AVL, pero ha remarcado que "esto es compatible con que todos provoquemos un debate de mayor capacidad e integración".