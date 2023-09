El Gobierno valenciano cesa al subsecretario de Justicia (Vox) por tener una condena por violencia de género

El Gobierno valenciano, a petición de la consellera de Justicia, Elisa Nuñez (VOX), acaba de aprobar el cese del subsecretario de Justicia e Interior, Luis Manuel Martín, por tener una sentencia por violencia de género del año 2011. La consellera ha explicado que esta misma mañana ha sido conocedora del asunto, tras lo cual ha enviado una carta al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, explicando la situación y pidiendo su salida del Consell. "Se trata de una pérdida de confianza total", ha asegurado Núñez.

De esta forma, el Gobierno valenciano ha convocado de urgencia un pleno extraordinario para esta misma tarde. "Nos parece grave, una quiebra de confianza absoluta de confianza, porque no teníamos conocimiento", ha lamentado la consellera. Por su parte, la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha señalado que en el pleno del Consell del próximo martes se realizará el nuevo nombramiento.

Preguntada por más detalles de la sentencia, Núñez ha recordado que es un "tema personal" y no puede vulnerar el derecho a la intimidad. "He actuado con coherencia y en el marco del pacto de gobierno y en el mismo momento que he tenido conocimiento he trasladado la decisión".

Con respecto al canal por el que ha obtenido la información, la consellera, doctora en derecho por la Universidad de Alicante, ha señalado que "por prudencia y por la discreción a la que me obliga el cargo no voy a decir como me he enterado".