El Consell defiende la Ley valenciana de la Concordia que acababa con la de Memoria Democrática tras la paralización del TC

El Consell ha defendido hoy la Ley de la Concordia aprobada el año pasado que fue ayer suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras el recurso del Gobierno de Pedro Sánchez, que alegaba que al suprimirse la ley valenciana de Memoria Democrática "se invaden competencias estatales al sustituir el régimen jurídico de la memoria democrática para derogarlo por otro de concordia y se limitan y restringen los derechos de las víctimas", en concreto con los artículos 10 y 15 de la Constitución.

En total se recurrieron los artículos 1, 2 y 3. En el primero se da también protección a las víctimas de la Segunda República y del terrorismo así como a las de la Ley de Memoria Democrática, las del franquismo. En el segundo, en el que se habla de que en las investigaciones y exhumaciones se harán "evitando cualquier intento de revanchismo o manipulación de nuestra historia que aliente el enfrentamiento entre españoles" y el tercero en el que eliminaba la tramitación de los procedimientos en materia de memoria democrática iniciados pero no concluidos a excepción de las exhumaciones.

El secretario general del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido que "cuando aprobamos la Ley de la Concordia pensamos que no invadía competencias estatales" ya que "establecíamos protección a las víctimas no solo del franquismo sino desde 1931 como al terrorismo" y ha asegurado que "la opinión no ha cambiado".

En todo caso, Llorca ha dicho que "respeto mucho las decisiones judiciales", pero ha recordado que no es una decisión en firme sino "que es un trámite: cuando un presidente del Gobierno presenta recurso se suspende de forma automática y luego ya resolverá sobre el fondo del asunto". En efecto, se espera que se tarde unos meses en tener una resolución, aunque queda suspendida desde ya a la espera de la decisión judicial.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha defendido que "la mal llamada Ley de la Concordia va contra los derechos fundamentales de las víctimas del franquismo e incluso las leyes europeas", y ha dicho que "espera que no sea solo un tema temporal ni cautelar sino que se tumbe y se vuelvan a tener los derechos a la memoria reconocidos".

En la misma línea ha opinado el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que lo ha tildado de "chapuza legislativa" que "equipara el franquismo con el periodo democrático de la República". "Es una ley revanchista inspirada en las derivas ideológicas de la extrema derecha", ha añadido Baldoví, que ha dicho que el PP y Vox han convertido Les Corts "en una cámara de odio".

Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha dicho que suscribe las palabras del residente nacional de Vox, Santiago Abascal, que ha señalado directamente la responsabilidad de la suspensión en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por esta decisión.

"Ha utilizado una maniobra que le permite el artículo 161.2 de la Constitución para recurrir una ley que ampliaba las libertades para todos. Una ley que trae la concordia para todos los valencianos, que no hace distinciones entre unos y otros". A ello ha añadido que espera que no se revoque la ley "cuando el Tribunal entre en el fondo del asunto" y que aunque lidere el Constitucional Conde Pumpido, "exfiscal general del Estado con Zapatero" juzguen que "es una ley de verdad, de concordia, de igualdad, de equidad por encima de todo".